PAC Group: Никакой «дискриминации» россиян на круизах компании MSC Cruises нет

Ранее один из телеграм-каналов опубликовал информацию об «отдельном» ресторане низкого уровня для российских туристов на лайнере MSC

В минувшую субботу телеграм-канал Shot опубликовал полученную от российских туристов информацию, что в ходе недельного круиза на лайнере MSC из Дубая им, якобы, пришлось питаться в «отдельном» ресторане более низкого уровня.

Как утверждает интернет-канал издание, «туристы приобрели недельный круиз из Дубая через Абу Даби, Сир Бани Яс и Доху. Тур с каютой на двоих и ресторанным питанием обошёлся в почти 400 тысяч рублей. Лайнер итальянской компании вмещает около шести тысяч человек, большинство туристов — итальянцы.

При заселении россияне получали расписание и название ресторана. Но за шесть дней они ни разу не встретили на ужинах иностранцев.

В последний день несколько российских семейных пар опоздали на ужин по расписанию и их отвели в соседний ресторан с таким же тарифом.

Там были иностранцы и более высокий сервис: бутылка шампанского в ведёрке со льдом, живые цветы, дорогие столы, приятный персонал. В «российском» же ресторане скатерти были мятыми, а сервис — ниже».

Появившаяся в телеграм-каналах информация о дискриминации российских туристов на борту лайнеров итальянской компании MSC Cruises не соответствует действительности.

Уровень сервиса на борту не зависит от национальности пассажиров, сообщает между тем сегодня РСТ со ссылкой на пресс-службу туроператора PAC Group, который является генеральным представителем круизной компании,

«Указанные сведения являются голословными, не подтвержденными доказательствами и вводят пользователей в заблуждение относительно качества обслуживания российских туристов на борту круизных лайнеров MSC. На круизах в акватории Персидского залива доля русскоязычных туристов превышает 30%. Специально для их комфорта проведена масштабная работа по русификации основных сервисов на борту: меню, объявления, программы мероприятий.

На лайнерах работает значительное количество русскоязычных сотрудников, а капитан традиционно приветствует гостей фразами на русском языке.

Что касается питания и напитков – алкоголь, включая шампанское, доступен всем туристам, у которых приобретен пакет напитков, и это никак не связано с языком общения или страной проживания пассажиров», – рассказали в компании.

«Отдельно хотим подчеркнуть, что уровень сервиса на лайнерах MSC Cruises не зависит от национальности пассажиров. Напротив, отношение к русскоязычным гостям из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана всегда максимально внимательное и доброжелательное.

Рестораны на борту различаются только интерьером, но меню и качество блюд одинаковы для всех гостей без исключения», – добавили в PAC Group.

Как сообщает сегодня АТОР, несмотря на недавнее решение Еврокомиссии о запрете на выдачу мультивиз, интерес со стороны российских туристов к европейским круизам остается по-прежнему высоким.

Представители туроператора PAC Group, например, не замечают какого-то снижения потока туристов, отказов или перебронирований на другие акватории, а в компании «Бриз Лайн» продажи продолжаются, как и раньше.

Оптимизма туристам также добавляет тот факт, что крупнейшая компания MSC Cruises по-прежнему заинтересована в России как очень перспективном для себя рынке.

/TOURBUS.RU