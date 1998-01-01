|
24 ноября
Презентации турбизнеса Москвы пройдут 4 декабря в Краснодаре
В программе – представление зимних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.
Организатор мероприятия – Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Краснодарского края посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.
Дата и время проведения:
4 декабря (четверг) 2025 г., 10:30 - 14:00
Место проведения:
Краснодар, Уральская ул., д. 75/6, отель The Grand Hotel by LeePrime, зал «Гранд Холл»
В рамках мероприятия пройдут: презентация туристических возможностей Москвы, презентации представителей туристической отрасли Москвы, сессия бизнес-переговоров, розыгрыш призов
УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ:
- АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»
ТУРОПЕРАТОРЫ:
- Тари Тур
- Калита-Тур
- Pegas Touristik
- ТК «Апогей»
- 7 холмов
- Империя туризма
- Пятый элемент
ОТЕЛИ:
- Апарт-отель «Измайловский парк» 3*
- Апарт-отель IDera 4*
- Pentahotel Moscow Arbat 4*
- Дизайн-отель «СтандАрт» 5*
- Гостиница «Бета» Измайлово 3*
- Сеть отелей Maxima Hotels
- Sheraton Skypoint Luxe 5*
ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:
- ВДНХ
- Выставка «Робостанция»
- Тематический парк «Визардия»
Фото: Мостуризм
