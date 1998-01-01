Главная
24 ноября
Презентации турбизнеса Москвы пройдут 4 декабря в Краснодаре
В программе – представление зимних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы

Презентации турбизнеса Москвы пройдут 4 декабря в Краснодаре

В программе – представление зимних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы.

 

Организатор мероприятия – Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Краснодарского края посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы.

 

Дата и время проведения:

4 декабря (четверг) 2025 г., 10:30 - 14:00

Место проведения:

Краснодар, Уральская ул., д. 75/6, отель The Grand Hotel by LeePrime, зал «Гранд Холл»

 

В рамках мероприятия пройдут: презентация туристических возможностей Москвы, презентации представителей туристической отрасли Москвы, сессия бизнес-переговоров, розыгрыш призов

 

 

УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ:

- АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы»

 

ТУРОПЕРАТОРЫ:

- Тари Тур

- Калита-Тур

- Pegas Touristik

- ТК «Апогей»

- 7 холмов

- Империя туризма

- Пятый элемент

 

ОТЕЛИ:

- Апарт-отель «Измайловский парк» 3*

- Апарт-отель IDera 4*

- Pentahotel Moscow Arbat 4*

- Дизайн-отель «СтандАрт» 5*

- Гостиница «Бета» Измайлово 3*

- Сеть отелей Maxima Hotels

- Sheraton Skypoint Luxe 5*

 

ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА:

- ВДНХ

- Выставка «Робостанция»

- Тематический парк «Визардия»

 

Регистрация для участия в мероприятии

 

Фото: Мостуризм


