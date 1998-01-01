Новости Презентации турбизнеса Москвы пройдут 4 декабря в Краснодаре В программе – представление зимних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы

Презентации турбизнеса Москвы пройдут 4 декабря в Краснодаре В программе – представление зимних туроператорских и гостиничных программ в Москве, разнообразных экскурсионных возможностей, деловые переговоры с представителями турбизнеса столицы. Организатор мероприятия – Комитет по туризму города Москвы приглашает туроператоров и туристические агентства Краснодарского края посетить бизнес-миссию, познакомиться с туристическими предложениями Москвы и принять участие в b2b-переговорах с ведущими туроператорами, отелями и объектами показа Москвы. Дата и время проведения: 4 декабря (четверг) 2025 г., 10:30 - 14:00 Место проведения: Краснодар, Уральская ул., д. 75/6, отель The Grand Hotel by LeePrime, зал «Гранд Холл» В рамках мероприятия пройдут: презентация туристических возможностей Москвы, презентации представителей туристической отрасли Москвы, сессия бизнес-переговоров, розыгрыш призов УЧАСТНИКИ ДЕЛЕГАЦИИ МОСКВЫ: - АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» ТУРОПЕРАТОРЫ: - Тари Тур - Калита-Тур - Pegas Touristik - ТК «Апогей» - 7 холмов - Империя туризма - Пятый элемент ОТЕЛИ: - Апарт-отель «Измайловский парк» 3* - Апарт-отель IDera 4* - Pentahotel Moscow Arbat 4* - Дизайн-отель «СтандАрт» 5* - Гостиница «Бета» Измайлово 3* - Сеть отелей Maxima Hotels - Sheraton Skypoint Luxe 5* ОБЪЕКТЫ ПОКАЗА: - ВДНХ - Выставка «Робостанция» - Тематический парк «Визардия» Регистрация для участия в мероприятии Фото: Мостуризм

