Новости Максим Решетников: «Льготы по НДС для туроператоров по внутреннему туризму и гостиниц будут продлены до 2030 года» Министр экономического развития РФ обозначил тенденции и перспективы развития туристической сферы страны

Выступая в конце минувшей недели перед участниками XXI съезда Российского Союза туриндустрии, министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначил ключевые тенденции, вызовы и перспективы развития туристской сферы, а также добавил, что Россия остается востребованным направлением въездного туризма. По словам министа, «за ближайшие четыре года планируется увеличить поток иностранных туристов, прежде всего за счет гостей из Китая, Индии, стран Персидского залива и Восточной Азии. За прошлый и текущий годы поток из этих стран вырос в полтора раза. Этому способствовало упрощение визового режима, включая соглашение о взаимном безвизовом въезде с Китаем». Министр напомнил, что в сфере въездного туризма для достижения национальных целей по экспорту услуги Минэкономразвития фокусируется на 17 перспективных странах и призвал туротрасль включаться в работу по продвижению России за рубежом, так как расширяется авиасообщение с другими странами и появляются новые перспективные рынки, такие как Саудовская Аравия. По его словам, отдельно будет реализовываться большая программа по привлечению китайских туристов на Дальний Восток, - потенциал там огромный. Кроме того, г-н Решетников озвучил итоги работы по законам, с которыми уже в первом квартале 2026 года министерство планирует выйти в Госдуму. Так, в данный момент идет работа над продлением льготы по НДС для туроператоров по внутреннему туризму до 2030 года. Эту меру тоже активно лоббировал РСТ. "По запросам бизнеса продолжаем снижать регуляторную нагрузку. У нас здесь важным решением стало продление нулевого НДС для гостиниц и аналогичное решение для туроператоров. Прошло второе чтение в Госдуме, и сегодня уже третье чтение в составе большого пакета. Мы исходим из-за того, что нулевой НДС у нас до 2030 года и для туроператоров, и для гостиниц", - сказал он.

По словам Решетникова, "в условиях снижения планки по налогообложению НДС с 60 млн вниз это крайне важное решение".

«Реализуем также дорожную карту по трансформации делового климата в туризме, которую мы как раз составляли на основе предложений регионов и РСТ, - г-н добавил Решетников. - Из реализованных мер – возможность миграционного учета гостей в кемпингах, заселение в отели по биометрии, загранпаспорту и правам. Следующий шаг – это заселение через мессенджер Max». Как отметил также министр, в прошлом году по стране совершено 90 миллионов поездок. В этом году за 9 месяцев – уже почти 69 миллионов, это рост примерно 5%. «При этом сразу отмечу, что мы растем чуть более сдержанными темпами, чем нам бы хотелось, и чем мы прогнозировали на плановой траектории к 2030 году", - сказал он.



По его словам, на темпы роста турпотока повлияли субъективные причины – разлив мазута в Черном море, который привел к загрязнению пляжей Анапы, и ограничения в авиасообщении.

"Все это, конечно, влияет, но, тем не менее, мы рассчитываем, что в 2027 году мы вернемся на запланированную траекторию роста турпоездок и видим все возможности выйти на поставленную цель 140 млн турпоездок к 2030 году", - сказал министр.



Как отметил г-н Решетников, этому будет способствовать открытие аэропортов в Геленджике и Краснодаре, но главным образом – программы поддержки туротрасли которые успешно реализуются в регионах. В первую очередь - это программы по наращиванию номерного фонда и создания новых точек притяжения для туристов. /TOURBUS.RU Фото:национальныепроекты.рф

