Илья Уманский: “Мы видим, каких результатов можно достичь, когда туротрасль работает как единая система”

Генеральный директор Национального туроператора "Алеан" Илья Уманский переизбран президентом РСТ

В рамках прошедшего 20 ноября в Москве XXI съезда Российского Союза Туриндустрии, ставшим одним из самых представительных и содержательных за последние годы, делегаты единогласно поддержали переизбрание действующего президента союза Ильи Уманского.

В состав нового правления РСТ вошли 69 человек, - сообщает наш специальный корреспондент.

Выступая в начале совместного заседания Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «туризм» и Российского Союза Туриндустрии, Уманский отметил, что за отчетный период РСТ провел 136 совещаний на площадках государственных органов, подготовил 450 официальных обращений более чем 150 адресатам и выступил с 179 публичными комментариями по вопросам развития отрасли.

«Мы собрали действительно большое профессиональное сообщество, которое смотрит в одну сторону, - в сторону развития туризма в нашей стране, - прокомментировал он.

- На нашем съезде мы наглядно наблюдаем, каких результатов можно достичь, когда усилия объединены, когда решения принимаются совместно, когда отрасль работает как единая система.

Усилия профессионального сообщества и органов государственной власти повышают качество услуг и обеспечивают развитие территорий РФ, создают условия для устойчивого роста туризма».

Г-н Уманский уточнил, что в данный момент РСТ представлен в 65 субъектах РФ, в которых действует 49 региональных представителей и 16 отделений. И что самый динамично развивающийся и перспективный сегмент работы – это внутренний туризм:

«В этом году союз организовал стратегическую сессию в Хабаровском крае и бизнес-миссию в Анапе, сформировав предложения по развитию турбизнеса.

Мы уже составили план работы на следующий год: это продолжение усилий по совершенствованию законодательства, снижению фискальной нагрузки, конкурентоспособности российского турпродукта, развитию кадрового потенциала».

По словам г-на Уманского, лидирующие позиции среди внутренних направлений сейчас занимает Москва (18.853%), Краснодарский край (18.74%), Санкт Петербург (14.08%), Крым, Московская область, Татарстан, Ставропольский край, Свердловская область, Калининградская и Нижегородская область.

А лидерами регионов по росту турпотока в 2025 году стали Калмыкия и Крым.

На 13.5% вырос спрос на санаторно - курортные услуги, а средний уровень загрузки на номерной фонд в течение года вырос до 85%.

«Но не менее важен и выездной туризм. 22% туроператоров, членов РСТ, занимаются выездным туризмом, - добавил глава РСТ.

Российские граждане активно путешествуют по миру (по данным туроператоров в 2025 году он составил 14 млн. чел) и наша задача – обеспечить, чтобы эти путешествия были безопасными и качественными.

Важно продолжать движение в сторону упрощения визового режима в странах, где это возможно. Это напрямую влияет и на развитие въездного туризма».

/TOURBUS.RU