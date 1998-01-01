Новости

Круизный лайнер Astoria Grande не смог зайти в порт Стамбула и возвращается в Сочи

На борту лайнера находятся более 600 российских туристов, им обещана компенсация

Круизный лайнер Astoria Grande не смог зайти в порт Стамбула из-за отсутствия разрешения от руководства порта cообщили в пресс-службе ООО "СК Аквилон" (генеральный агент по продажам Astoria Grande), которую цитирует «Интерфакс»

"Поскольку портовые власти не предоставили разрешения международному круизному лайнеру Astoria Grande, который ходит под флагом Палау, на швартовку в порту города Стамбул.

В рамках завершения текущего двухнедельного круиза, лайнер вынужден проследовать к следующему порту - город Сочи", - рассказал представитель пресс-службы.



Он сообщил, что причины решения портовой администрации Стамбула не были разъяснены судовладельцу.

В компании отметили, что с подобной проблемой столкнулись впервые. До настоящего времени лайнер неоднократно заходил в Стамбул.

"Команда Astoria Grande делает все возможное для комфорта гостей: пассажиры вернутся в Сочи по расписанию", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам судовладельца, следующие круизы состоятся по расписанию.



Как уточняет сегодня газета «КоммерсантЪ», более 600 туристов должны были посетить Амасру, Бодрум, Мармарис, Анталию, Аланью, Измир и Стамбул, однако последняя точка маршрута оказалась недоступной.

Утром 20 ноября пассажирам сообщили, что лайнер поставлен на якорь у побережья по предписанию капитана порта. Администрация судна заявила, что ожидала решения до середины дня, однако разрешение так и не было получено.

Было принято решение возвращаться в Сочи для соблюдения расписания рейса.

Пассажиры в чатах подтверждали, что судовладелец официально уведомил клиентов о причинах изменения маршрута. Некоторые туристы отмечали, что на борту им предоставили дополнительные бонусы, скидки в барах и подарочные сертификаты, чтобы сгладить последствия отмены посещения Стамбула.

По словам путешественников, экипаж организовал питание, включающее морепродукты, а на алкоголь ввели временные скидки.

Лайнером управляет компания Goodwin Shipping Limited, зарегистрированная на Сейшельских островах. Astoria Grande позиционируется как премиальный круизный продукт: на 11 палубах расположены 593 каюты, бассейны, спортивные площадки, кинозалы, спа-центры и рестораны.

Стоимость путешествия зависит от категории размещения: от 142,8 тыс. руб. за базовую каюту без окна до 431,2 тыс. руб. за сьют уровня повышенной комфортности.

В стоимость круиза входит четырехразовое питание по системе «шведский стол», портовые сборы и медицинская страховка.

В Сочи лайнер прибудет сегодня, на сутки раньше графика.

Судовладелец предоставит пассажирам по 50 евро компенсации, которые необходимо использовать до завершения рейса, а также сертификаты со скидкой 25% на будущие путешествия компании.

/TOURBUS.RU

Фото: astoriagrande.com