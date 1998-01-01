|
21 ноября
Горячие авиановости
«Азимут» полетит в Саудовскую Аравию из Сочи, Минвод и Махачкалы/ Red Wings увеличивает количество рейсов в Узбекистан/ S7 Airlines оштрафована за овербукинг
«Азимут» полетит в Саудовскую Аравию из Сочи, Минвод и Махачкалы
Авиакомпания "Азимут" в декабре запускает регулярные рейсы из Минеральных Вод и Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия), сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
Рейс по направлению Махачкала - Джидда будет выполняться дважды в неделю, из Минвод - один раз в неделю.
Red Wings увеличивает количество рейсов в Узбекистан
Авиакомпания Red Wings с ноября–декабря увеличивает количество рейсов в Узбекистан, сообщает пресс-служба перевозчика.
Пассажиры смогут более гибко планировать поездки в страну в комфортный сезон, когда там спадает жара и снижаются цены", - отмечает пресс-служба.
По данным компании, с 10 ноября авиакомпания начала летать из Самары в Ташкент два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. С 3 декабря откроются полеты из Махачкалы в Ургенч по средам и субботам, а с 10 декабря стартует расширенная программа полётов из Екатеринбурга в Бухару дважды в неделю – по средам и субботам.
Помимо этого, продолжаются рейсы в Бухару, Ташкент и Наманган из Махачкалы.
S7 Airlines оштрафована за овербукинг
Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) привлечена к административной ответственности за отказ в перевозке пассажира из Иркутска в Сочи, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в пятницу.
Авиаперевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно) и оштрафован на 30 тыс. рублей.
