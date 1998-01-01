Новости Горячие авиановости «Азимут» полетит в Саудовскую Аравию из Сочи, Минвод и Махачкалы/ Red Wings увеличивает количество рейсов в Узбекистан/ S7 Airlines оштрафована за овербукинг

«Азимут» полетит в Саудовскую Аравию из Сочи, Минвод и Махачкалы Авиакомпания "Азимут" в декабре запускает регулярные рейсы из Минеральных Вод и Махачкалы в Джидду (Саудовская Аравия), сообщает пресс-служба Минтранса РФ. Рейс по направлению Махачкала - Джидда будет выполняться дважды в неделю, из Минвод - один раз в неделю.



"В партнерстве с ООО "Национальная хадж компания" (Дагестан, официальный хадж оператор) авиаперевозчик предоставляет пассажирам возможность посетить мусульманские святыни", - отмечается в сообщении.

По данным сервисов бронирования и продажи билетов, сейчас прямых рейсов по этим направления не выполняет ни одна авиакомпания.



Пресс-служба также "Азимута" сообщает, что с 22 марта 2026 года авиакомпания запускает рейс из Сочи в столицу королевства - Эр-Рияд.

Минтранс РФ и Росавиация с 2023 года вели работу по открытию рейсов в Саудовскую Аравию.

"Азимут" базируется в аэропортах Краснодара и Минеральных Вод. Парк авиакомпании состоит из 19 самолетов Superjet 100. Red Wings увеличивает количество рейсов в Узбекистан Авиакомпания Red Wings с ноября–декабря увеличивает количество рейсов в Узбекистан, сообщает пресс-служба перевозчика. Пассажиры смогут более гибко планировать поездки в страну в комфортный сезон, когда там спадает жара и снижаются цены", - отмечает пресс-служба. По данным компании, с 10 ноября авиакомпания начала летать из Самары в Ташкент два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. С 3 декабря откроются полеты из Махачкалы в Ургенч по средам и субботам, а с 10 декабря стартует расширенная программа полётов из Екатеринбурга в Бухару дважды в неделю – по средам и субботам. Помимо этого, продолжаются рейсы в Бухару, Ташкент и Наманган из Махачкалы.



S7 Airlines оштрафована за овербукинг Авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines) привлечена к административной ответственности за отказ в перевозке пассажира из Иркутска в Сочи, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в пятницу.

"Установлено, что в июле текущего года заявительнице отказано в регистрации на рейс по маршруту Иркутск - Сочи, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту самолета", - говорится в сообщении. Авиаперевозчик привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативным правовым актам, совершенное повторно) и оштрафован на 30 тыс. рублей.





