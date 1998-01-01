Куба ждет роста туризма из Беларуси

Беларусь и Куба обсудили перспективы увеличения обоюдных турпотоков, включая начало прямых рейсов из Минска на остров Свободы

На этой неделе Беларусь и Куба обсудили текущее состояние и перспективные направления для увеличения обоюдных туристических потоков — встреча состоялась в Минске 18 ноября.

Как сообщили в Национальном агентстве по туризму Республики Беларусь, «состоялся важный диалог между представителями туристической индустрии Кубы и Беларуси, в ходе которого обсуждались текущее состояние и перспективные направления для увеличения обоюдных туристических потоков. .

С белорусской стороны участие приняли заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик, директор Департамента спорта и туризма Минспорта Ирина Воронович и директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов, с кубинской — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Перес Бенитес и советник Министерства туризма Кубы в Беларуси Кристина Леон Изнага».



В агентстве отметили, что в ходе встречи кубинская сторона выразила твердое намерение повторить свое участие в очередной весенней ярмарке туристических услуг «Отдых», которая пройдет в Минском международном выставочном центре с 9 по 11 апреля 2026 года. Кроме того, Куба планирует провести серию презентаций и В2В-воркшопов, направленных на укрепление деловых связей — как в столице, так и в областных центрах Беларуси.



В свою очередь, белорусские представители получили приглашение принять участие в одном из крупнейших туристических событий Карибского региона — Кубинской международной туристической выставке FITCuba, которая состоится в Варадеро с 6 по 10 мая 2026 года.





Посол Кубы Сантьяго Перес Бенитес отметил значимость дальнейшего взаимодействия, обозначив возможные перспективы реализации совместных белорусско-кубинских проектов не только в сфере традиционного туризма, но и в индустрии гостеприимства и делового туризма.

В настоящее время, в отсутствии прямых перелетов из Минска на Кубу белорусские туристы путешествуют на остров Свободы через Москву.

Как проинформировала ТБ Кристина Леон Изнага, ведутся активные переговоры с национальным авиаперевозчиком «Белавиа» о запуске прямого авиасообщения между странами.

По словам г-жи Изнага, интерес к Кубе у белорусского турбизнеса очень высокий. Роуд-шоу Cuba Unica, регулярно организуемые в Минске, собирают более 150 агентств из разных городов Беларуси.

/TOURBUS.RU

Фото: Национальное агентство по туризму Республики Беларусь



