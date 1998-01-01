|
21 ноября
Куба ждет роста туризма из Беларуси
Беларусь и Куба обсудили перспективы увеличения обоюдных турпотоков, включая начало прямых рейсов из Минска на остров Свободы
На этой неделе Беларусь и Куба обсудили текущее состояние и перспективные направления для увеличения обоюдных туристических потоков — встреча состоялась в Минске 18 ноября.
Как сообщили в Национальном агентстве по туризму Республики Беларусь, «состоялся важный диалог между представителями туристической индустрии Кубы и Беларуси, в ходе которого обсуждались текущее состояние и перспективные направления для увеличения обоюдных туристических потоков. .
С белорусской стороны участие приняли заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик, директор Департамента спорта и туризма Минспорта Ирина Воронович и директор Национального агентства по туризму Дмитрий Морозов, с кубинской — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Республике Беларусь Сантьяго Перес Бенитес и советник Министерства туризма Кубы в Беларуси Кристина Леон Изнага».
В настоящее время, в отсутствии прямых перелетов из Минска на Кубу белорусские туристы путешествуют на остров Свободы через Москву.
Как проинформировала ТБ Кристина Леон Изнага, ведутся активные переговоры с национальным авиаперевозчиком «Белавиа» о запуске прямого авиасообщения между странами.
По словам г-жи Изнага, интерес к Кубе у белорусского турбизнеса очень высокий. Роуд-шоу Cuba Unica, регулярно организуемые в Минске, собирают более 150 агентств из разных городов Беларуси.
/TOURBUS.RU
Фото: Национальное агентство по туризму Республики Беларусь
