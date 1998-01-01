|
21 ноября
«Аэрофлот» и Сбер создадут создадут «умный» онлайн-сервис для планирования путешествий
Новый сервис с использованием искусственного интеллекта будет создан на основе нейросети GigaChat от Сбера
Компании «Аэрофлот» и Сбер объявили о стратегическом партнёрстве в сфере развития технологий искусственного интеллекта. Компании подписали соглашение о намерениях вчера в ходе международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).
Документ скрепили подписями первый заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин и старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, - сообщили нам в пресс-службе авиакомпании.
Партнёры будут совместно прорабатывать сценарии для повышения качества клиентского опыта и расширения возможностей пассажиров.
Для реализации этой задачи компании намерены наладить обмен информацией о продуктах и сервисах с целью обучения и развития бизнес-решений на базе нейросети GigaChat от Сбера.
В рамках сотрудничества планируется внедрить «умный» онлайн-сервис на основе GigaChat. Бот поможет подобрать и купить билеты на рейсы "Аэрофлота" по разным запросам: например, "найти перелёт на предстоящие выходные море не дороже 40 000 руб.» или "выбрать самые выгодные направления для путешествий с детьми во время каникул".
Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам отметил, что
«Аэрофлот — компания с высоким уровнем цифровизации. Мы постоянно следим за трендами в сфере ИТ и внедряем инновационные технологии в числе первых в отечественной транспортной отрасли. В современном мире нейросети уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь.
Сотрудничество со Сбером в этом направлении позволит эффективно задействовать огромный потенциал искусственного интеллекта и использовать его возможности во благо наших пассажиров.
Уверен, что мы сможем уже в ближайшее время создать немало полезных и актуальных ИИ-решений для планирования путешествий, которые немыслимы без комфортных и доступных перелётов по всей маршрутной сети "Аэрофлота"».
В свою очередь Андрей Белевцев, старший вице-президент «Сбербанка», отмечает:«Наша ключевая задача — обеспечить доступ к современным продуктам на базе генеративного искусственного интеллекта не только для компаний, но и для миллионов пользователей. Мы стремимся не просто внедрять новые технологии, а создавать по-настоящему удобные и эффективные решения, способные улучшить повседневную жизнь людей, стать их помощниками.
В сотрудничестве с "Аэрофлотом" и с использованием нейросети GigaChat мы будем запускать перспективные проекты, направленные на укрепление доверия клиентов к современным цифровым продуктам и расширению их возможностей».
Теги:

