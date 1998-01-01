|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 ноября
Вице-премьер Виталий Савельев: После ввода ВСМ число авиапассажиров рейсов Москва-Петербург уменьшится вдвое
С запуском в 2028 году высокоскоростной железнодорожной магистрали время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.
Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, хотя структура спроса существенно изменится, сообщил вице-премьер Виталий Савельев, выступая на "Транспортной неделе - 2025" в среду в Москве.
"Конечно, сохранится, но мы оцениваем, что потери авиакомпаний будут примерно около половины пассажиропотока, который перейдет на ВСМ", - цитирует сего «Интерфакс».
С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.
Ввод в строй магистрали предполагается в 2028 г. Ожиается, что ежегодно ВСМ Москва - Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.
При этом в начале года, выступая на совещании о развитии ВСМ у президента Владимира Путина, Савельев говорил, что при вводе магистрали в 2030 году авиаперевозки на линии Москва - Петербург сократятся на 14%, или на 3,2 млн человек в год.
Однако из-за дефицита авиапарка уже в 2025 году общая цифра может упасть до 95,1 млн, в 2026 - до 91,2 млн, после чего отрасль начнет восстанавливаться и достигнет в 2030 году лишь 126,8 млн человек (то есть меньше, чем в 2019 году, когда было перевезено 128,1 млн).
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72