Вице-премьер Виталий Савельев: После ввода ВСМ число авиапассажиров рейсов Москва-Петербург уменьшится вдвое

С запуском в 2028 году высокоскоростной железнодорожной магистрали время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Потребность в авиарейсах между Москвой и Санкт-Петербургом после запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) сохранится, хотя структура спроса существенно изменится, сообщил вице-премьер Виталий Савельев, выступая на "Транспортной неделе - 2025" в среду в Москве.

"Конечно, сохранится, но мы оцениваем, что потери авиакомпаний будут примерно около половины пассажиропотока, который перейдет на ВСМ", - цитирует сего «Интерфакс».



Как сообщается, ВСМ Москва - Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Ее протяженность составит 679 км.

С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Ввод в строй магистрали предполагается в 2028 г. Ожиается, что ежегодно ВСМ Москва - Петербург будут пользоваться не менее 23 млн человек.



В перспективе сеть высокоскоростных магистралей планируется построить в направлениях Москва - Екатеринбург, Москва - Адлер и Москва - Минск. Потребность в высокоскоростных поездах для них превысит 250 составов.



Запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург не приведет к критичному падению авиационного пассажиропотока и в то же время позволит переставить часть самолетов с этого направления на другие, заявил ранее Виталий Савельев.

"Потери будут, но не критичные для авиации, и авиация сможет спокойно переместить свои воздушные суда на другие направления, обеспечивая как раз возможность вам, гражданам России, путешествовать по другим направлениям", - отмечал ранее на прошорй неделе г-н Савельев на форуме "Знание. Первые".



Объем потерь пассажиропотока авиакомпаний он оценил "примерно в 2-2,5 млн человек" из общего числа.

При этом в начале года, выступая на совещании о развитии ВСМ у президента Владимира Путина, Савельев говорил, что при вводе магистрали в 2030 году авиаперевозки на линии Москва - Петербург сократятся на 14%, или на 3,2 млн человек в год.



Общий пассажиропоток авиакомпаний РФ в этом году, по словам Савельева, превысит 100 млн человек. В 2023 году они перевезли 105,4 млн пассажиров. Глава Минтранса Роман Старовойт говорил ранее, что в этом году показатель вырастет минимум на 5%.



По прогнозам ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации" (ГосНИИ ГА, подведомственен Росавиации), по консервативному сценарию в 2024 году российские авиакомпании перевезут 112 млн человек (84 млн - внутри РФ, 28 млн - за рубеж), что предполагает рост к 2023 году на 6,3%.

Однако из-за дефицита авиапарка уже в 2025 году общая цифра может упасть до 95,1 млн, в 2026 - до 91,2 млн, после чего отрасль начнет восстанавливаться и достигнет в 2030 году лишь 126,8 млн человек (то есть меньше, чем в 2019 году, когда было перевезено 128,1 млн).

/TOURBUS.RU