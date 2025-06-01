|
|
20 ноября
Страховщики: Самое «травмоопасное» турнаправление — не Египет и Турция, а Таиланд
Основные причины страховых случаев в Таиланде - ДТП на байках, скутерах и “тук-туках”
Доля обращений туристов по полисам страхования выезжающих за рубеж в Таиланде оказалась втрое выше, чем у других самых массовых направлений зарубежного отдыха россиян – Турции и Египта, сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
"Несмотря на частые сообщения о ДТП в Турции и Египте, по статистике страховых компаний они входят в число наиболее безопасных в плане страховых случаев стран.
За помощью здесь обращается менее 1% застрахованных и чаще всего обращения связаны с заболеваниями. Показатель по Таиланду втрое выше, и самая частая причина обращений – ДТП", - говорится в сообщении.
В целом по итогам первого полугодия 2025 года частота обращения в обеих странах низкая, менее 1% застрахованных, но из-за огромного турпотока получается много кейсов в численном выражении", - цитирует его пресс-служба РСТ.
Помимо Таиланда в топы часто попадают Италия, ОАЭ, Венесуэла, Доминикана. Здесь частота случаев не экстремальная, но есть нюанс – очень дорогая медицина и ориентации на расценки, близкие к США. Много серьёзных травм: падения, ДТП, сложные операции", - добавил Сгибнев.
На их долю приходится около 60% всех страховых случаев, с весьма незначительным ростом по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщила руководитель управления страхования путешествующих компании Ольга Таборева.
Статистически реже, но страховщики регулярно сталкиваются также с обращениями по поводу сердечно-сосудистой системы, симптомов острого живота, солнечных ожогов и аллергий.
В целом в 2025 году российские страховщики отмечали средний рост цены полисов примерно на 10% из-за смещения турпотока в более дорогие по медицине страны Азии, а также валютных колебаний, роста числа и стоимости страховых случаев.
