Страховщики: Самое «травмоопасное» турнаправление — не Египет и Турция, а Таиланд

Основные причины страховых случаев в Таиланде - ДТП на байках, скутерах и “тук-туках”

Доля обращений туристов по полисам страхования выезжающих за рубеж в Таиланде оказалась втрое выше, чем у других самых массовых направлений зарубежного отдыха россиян – Турции и Египта, сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

"Несмотря на частые сообщения о ДТП в Турции и Египте, по статистике страховых компаний они входят в число наиболее безопасных в плане страховых случаев стран.

За помощью здесь обращается менее 1% застрахованных и чаще всего обращения связаны с заболеваниями. Показатель по Таиланду втрое выше, и самая частая причина обращений – ДТП", - говорится в сообщении.



Как пояснил руководитель комитета РСТ по страхованию, советник гендиректора "Боровицкого страхового общества" Кирилл Сгибнев, типичные причины, по которым туристы обращаются за помощью в Турции и Египте, - лор-заболевания, солнечные ожоги, тепловые удары, бытовые травмы.



"Тяжелые случаи вроде сердечно-сосудистых событий, падения или утопления носят единичный характер. В частности, и инциденты, связанные с ДТП на территории Египта, тоже остаются единичными и уже учтены в расчете риска при страховании путешественников.

В целом по итогам первого полугодия 2025 года частота обращения в обеих странах низкая, менее 1% застрахованных, но из-за огромного турпотока получается много кейсов в численном выражении", - цитирует его пресс-служба РСТ.



Самым "аварийным" эксперт назвал Таиланд: частота обращений туристов здесь достигает 2,65%, то есть втрое выше, чем в Турции и Египте. Основные причины – ДТП на байках или скутерах, тук-туках, переломы, черепно-мозговые травмы, сложные операции, длительная реабилитация.

"Кроме того, не редкость – заболевания желудочно-кишечного тракта из-за особенностей кухни, качества уличной еды или воды. Плюс инфекции, вирусы, последствия сложной акклиматизации – тропический влажный климат, резкие перепады температуры.

Помимо Таиланда в топы часто попадают Италия, ОАЭ, Венесуэла, Доминикана. Здесь частота случаев не экстремальная, но есть нюанс – очень дорогая медицина и ориентации на расценки, близкие к США. Много серьёзных травм: падения, ДТП, сложные операции", - добавил Сгибнев.



В компании "Альфа-страхование" за 10 месяцев 2025 получили обращения от застрахованных по полисам страхования путешествующих из 115 стран.

"За это время топ-5 стран, откуда чаще всего были обращения застрахованных за медицинской помощью в период зарубежной поездки, не изменился в сравнении с аналогичным периодом 2024 года, это Турция, Таиланд, Египет, ОАЭ, Вьетнам.

На их долю приходится около 60% всех страховых случаев, с весьма незначительным ростом по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сообщила руководитель управления страхования путешествующих компании Ольга Таборева.



По ее словам, сохранилась и типология обращений: на долю заболеваний дыхательной системы и органов слуха приходится 23%, на бытовые и спортивные травмы – 16%, на заболевания желудочно-кишечного тракта – 14%. Доля обращений с острой зубной болью – 6%.

Статистически реже, но страховщики регулярно сталкиваются также с обращениями по поводу сердечно-сосудистой системы, симптомов острого живота, солнечных ожогов и аллергий.



По словам н-на Сгибнева, тарифы по страховке для выезда за рубеж (ВЗР) рассчитываются с учетом специфики страны и региона. Полисы для США, Канады, Японии, Израиля, стран Карибского бассейна, Кубы, Венесуэлы дороже из-за стоимости медицины и логистики.

В целом в 2025 году российские страховщики отмечали средний рост цены полисов примерно на 10% из-за смещения турпотока в более дорогие по медицине страны Азии, а также валютных колебаний, роста числа и стоимости страховых случаев.

/TOURBUS.RU