20 ноября
«Турбизнес» приглашает к участию в крупнейших российских профессиональных роуд-шоу, которые пройдут будущей весной
В рамках серии Workshop «Турбизнес» ВЕСНА — 2026 запланированы профессиональные встречи в 19 крупнейших городах России, Беларуси и Казахстана
В 2026 году проект российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отмечает свое 28-летие. Cледующей весной роуд-шоу пройдут уже в 55-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.
За прошедшие почти 30 лет «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов в 80-ти с лишним городах России, стран СНГ, Восточной Европы и Азии.
География в России простирается от Калининграда на западе страны до Владивостока на востоке, от Мурманска на севере до Сочи на юге.
Команда «Турбизнеса», организующая деловые мероприятия, отмечает: «формат прямого общения профессионалов давно доказал свою нужность рынку и высокую эффективность! Роуд-шоу по-прежнему популярны и востребованы – как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и – у региональных агентств».
Приглашаем принять участие в 55-й серии профессиональных B2B встречах и презентациях в рамках
Workshop «Турбизнес» ВЕСНА — 2026! Следующей весной мероприятия крупнейшего профессионального роуд-шоу пройдут на Юге России, в Повольжье, на Урале и в западной Сибири, а также в Петербурге, Минске, Астане и Алматы.
Даты проведения Workshop «Турбизнес»-ВЕСНА 2026:
23 марта Пятигорск
24 марта Ставрополь
25 марта Краснодар
26 марта Ростов-на-Дону
27 марта Волгоград
30 марта Н.Новгород
31 марта Казань
1 апреля Самара
2 апреля Оренбург
3 апреля Уфа
6 апреля Челябинск
7 апреля Тюмень
8 апреля Екатеринбург
9 апреля Пермь
10 апреля Ижевск
14 апреля
Санкт-Петербург
16 апреля
Минск
21 апреля Алматы
23 апреля Астана
Участниками Workshop «Турбизнес» традиционно станут :
● ведущие туроператоры;
● крупнейшие объекты размещения (санатории, отели, пансионаты, дома отдыха и др.);
● ТИЦ и ассоциации туризма России,зарубежные офисы по туризму ;
● учреждения культуры (театры, музеи, креативные пространства и пр.);
● представители транспортной инфраструктуры;
● страховые компании.
Тематика мероприятия охватывает самые главные вопросы, волнующие представителей регионального туризма.
Среди них:
- Уникальные маршруты от юга России до экзотических стран
- Многочисленные летние предложения 2026
- Профессиональные b2b-платформы, продажа авиабилетов, ж/д билетов и отелей
- Новые тренды и направления экскурсионных, оздоровительных и семейных туров
- Страхование туристов
….и много другое!
Вот лишь несколько отзывов постоянных участников роуд-шоу «Турбизнес»:
Максим Пашков, директор по развитию и продвижению BSI Group:
- В 2025 году, в связи с расширением присутствия BSI Group в странах Азии и выходом на новые страны Востока, мы решили добавить к собственным бизнес-завтракам в регионах участие в Workshop «Турбизнес» в шести российских городах. И не разочаровались. Интерес рынка к данному виду мероприятия, объединяющему нескольких туроператоров, отелей и турофисов, сегодня также высок, как и много лет назад и приятно удивил хорошей посещаемостью.
А позитивная рабочая атмосфера и возможность живого общения с турагентствами, которое не сможет заменить никакой удаленный формат, позволили наиболее ярко представить аудитории наш турпродукт и получить от нее мгновенную обратную связь.
Мы были рады встрече с давними партнерами и появлению новых деловых контактов. Желаем издательскому дому «Турбизнес» дальнейших успехов!
И надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Артём Волковицкий, директор по продажам туроператора «Мультитур»:
- Наша компания уже не первый год сотрудничает с компанией «Турбизнес» в плане участия в рабочих встречах. За все годы сотрудничества мы объездили с «Турбизнес» более полсотни городов и везде организация была на высшем уровне.
В каждом городе мы видим, что была проведена хорошая работа по привлечению участников – турагентов.
Мы всегда рады пообщаться с коллегами в регионах и рассказать что-то новое и интересное о своём продукте. Ведь живое общение - это одна из важнейших составляющих туристической отрасли.
Отдел Workshop медиахолдинга «Турбизнес»:
+7 (495) 363-22-77, wshotels@tourbus.ru
www.tb-workshop.ru
