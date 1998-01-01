«Турбизнес» приглашает к участию в крупнейших российских профессиональных роуд-шоу, которые пройдут будущей весной

В 2026 году проект российских профессиональных роуд-шоу «Турбизнес» отмечает свое 28-летие. Cледующей весной роуд-шоу пройдут уже в 55-й раз! В России больше нет региональных мероприятий такого охвата и с такой длительной историей проведения.



За прошедшие почти 30 лет «Турбизнес» успешно реализовал более тысячи воркшопов в 80-ти с лишним городах России, стран СНГ, Восточной Европы и Азии.

География в России простирается от Калининграда на западе страны до Владивостока на востоке, от Мурманска на севере до Сочи на юге.



Команда «Турбизнеса», организующая деловые мероприятия, отмечает: «формат прямого общения профессионалов давно доказал свою нужность рынку и высокую эффективность! Роуд-шоу по-прежнему популярны и востребованы – как у игроков рынка - туроператоров, отелей, курортов, ТИЦ, так и – у региональных агентств».



Приглашаем принять участие в 55-й серии профессиональных B2B встречах и презентациях в рамках

Workshop «Турбизнес» ВЕСНА — 2026! Следующей весной мероприятия крупнейшего профессионального роуд-шоу пройдут на Юге России, в Повольжье, на Урале и в западной Сибири, а также в Петербурге, Минске, Астане и Алматы.



Даты проведения Workshop «Турбизнес»-ВЕСНА 2026:

23 марта Пятигорск

24 марта Ставрополь

25 марта Краснодар

26 марта Ростов-на-Дону

27 марта Волгоград



30 марта Н.Новгород

31 марта Казань

1 апреля Самара

2 апреля Оренбург

3 апреля Уфа



6 апреля Челябинск

7 апреля Тюмень

8 апреля Екатеринбург

9 апреля Пермь

10 апреля Ижевск



14 апреля

Санкт-Петербург



16 апреля

Минск



21 апреля Алматы

23 апреля Астана





Участниками Workshop «Турбизнес» традиционно станут :

● ведущие туроператоры;

● крупнейшие объекты размещения (санатории, отели, пансионаты, дома отдыха и др.);

● ТИЦ и ассоциации туризма России,зарубежные офисы по туризму ;

● учреждения культуры (театры, музеи, креативные пространства и пр.);

● представители транспортной инфраструктуры;

● страховые компании.



Тематика мероприятия охватывает самые главные вопросы, волнующие представителей регионального туризма.

Среди них:

- Уникальные маршруты от юга России до экзотических стран

- Многочисленные летние предложения 2026

- Профессиональные b2b-платформы, продажа авиабилетов, ж/д билетов и отелей

- Новые тренды и направления экскурсионных, оздоровительных и семейных туров

- Страхование туристов

….и много другое!



Вот лишь несколько отзывов постоянных участников роуд-шоу «Турбизнес»:

Максим Пашков, директор по развитию и продвижению BSI Group:

- В 2025 году, в связи с расширением присутствия BSI Group в странах Азии и выходом на новые страны Востока, мы решили добавить к собственным бизнес-завтракам в регионах участие в Workshop «Турбизнес» в шести российских городах. И не разочаровались. Интерес рынка к данному виду мероприятия, объединяющему нескольких туроператоров, отелей и турофисов, сегодня также высок, как и много лет назад и приятно удивил хорошей посещаемостью.

А позитивная рабочая атмосфера и возможность живого общения с турагентствами, которое не сможет заменить никакой удаленный формат, позволили наиболее ярко представить аудитории наш турпродукт и получить от нее мгновенную обратную связь.

Мы были рады встрече с давними партнерами и появлению новых деловых контактов. Желаем издательскому дому «Турбизнес» дальнейших успехов!

И надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.



Артём Волковицкий, директор по продажам туроператора «Мультитур»:

- Наша компания уже не первый год сотрудничает с компанией «Турбизнес» в плане участия в рабочих встречах. За все годы сотрудничества мы объездили с «Турбизнес» более полсотни городов и везде организация была на высшем уровне.

В каждом городе мы видим, что была проведена хорошая работа по привлечению участников – турагентов.

Мы всегда рады пообщаться с коллегами в регионах и рассказать что-то новое и интересное о своём продукте. Ведь живое общение - это одна из важнейших составляющих туристической отрасли.



Отдел Workshop медиахолдинга «Турбизнес»:

+7 (495) 363-22-77, wshotels@tourbus.ru

www.tb-workshop.ru

Последние новости региональных воркошопов — в нашем ТЕЛЕГРАМ-Канале.

Напоминаем, что до 15 декабря действует скидка 10 % при оплате участия в мероприятиях в десяти и более городах