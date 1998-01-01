Новости

В Москве открылся XXI Съезд Российского союза туриндустрии

В ключевом событии отрасли, определяющем стратегические приоритеты развития туризма в нашей стране на ближайшие годы, принимают участие более пятисот членов РСТ из 67 регионов

Сегодня в Национальном центре «Россия» прошло торжественное открытие XXI Съезда Российского союза туриндустрии.

В ключевом событии отрасли, определяющем стратегические приоритеты развития туризма в нашей стране на ближайшие годы, принимают участие более 500 членов РСТ из 67 регионов России - руководители и представители компаний, занятых в туристической отрасли.

Торжественное мероприятие началось с приветственного обращения к участникам съезда президента России, в котором отмечалась значимость съезда для индустрии туризма нашей страны.

О главных направлениях в туризме, эффективных мерах урегулирования отрасли и основных точках компетенций участники говорили в рамках совместного пленарного заседания РСТ и комиссии Госсовета РФ по направлению Туризм.

По словам президента РСТ Ильи Уманского (на фото), в последние годы Союз активно участвует в формировании новой архитектуры туризма в России, включая развитие регионов как туристических брендов

Как отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, "Учитывая масштаб участников и повестку, съезд становится отправной точкой для новых отраслевых инициатив, направленных на устойчивое развитие туризма в России до 2030 года ".

С первым докладом выступил губернатор Приморского края, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению Туризи Олег Кожемяка.

Он затронул темы социального и реабилитационного туризма, что сегодня особенно важно и сообщил, что лечебно-оздоровительный туризм вырос в стране на 25 проц, экотуризм - на 15 проц.

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, прокомментировал, что 2025 год стал очень продуктивен в сфере законодательства: за год принято семь важных для отрасли законов, в том числе о законы о безвозратных тарифах, гостевых домах, изменениях системы аттестации, об электронных реестрах и др.

Отдельно он отметил два активно обсуждаемых новых законопроекта – об обеспечении доступности туристической среды и о создании национальных туристических троп,

Илья Уманский рассказал о работе РСТ и озвучил цифры: Союз — это 3500 представителей отрасли, 80 мероприятий в год, это 65 регионов, и 26 зарубежных представителей

По его словам, сейчас на первом месте по привлечению внутреннего турпотока - Москва, затем идут Краснодарский край и Петербург. Возникают новые уникальные турпродукты, например сплавы по рекам, айс-флоатинг, купание с китами и др. - всего более 800 новых турпродуктов за год,

Важные региональные проекты связаны с развитием санаторно-курортных услуг, при этом средний уровень загрузки санаториев уже достигает 85 проц.

Среди задач, над которыми предстоит работа в новом году, президент РСТ обратил внимание, а частности, на ограничение недобросовестной конкуренции и снижение фискальной нагрузки на отрасль,

В свою очередь, вице-президент РСТ, управляющий партнер Cronwell Group Алексей Мусакин напомнил, что задачи, поставленные правительством к 2030 предполагают достичь 140 млн поездок по стране, что даст, в частности, более 13.000 новых рабочих мест

Также среди важных задач отрасли - работа по продвижению въездного туризма, что имеет стратегическое значение. В этом году въездной турпоток составил 5,2 млн туристов, среди лидеров — Китай, Турция, Иран.

Сегодня главные задачи в этой сфере - расширение безвизового сотрудничества, совершенствование механизма выдачи электронных виз, увеличение прямого авиасообщения и цифровизация отрасли.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин посвятил свое выступление развитию выездного туризма. Сейчас, по его словам, прямые авиарейсы из России осуществляются в 41 страну. Среди факторов роста выездного туризма - отмена виз в ряд стран и стабилизация курса рубля.

Основное заседание съезда посвящено выработке основных направлений деятельности РСТ, а также анализу вызовов и возможностей, стоящих перед российским турбизнесом в условиях меняющейся геополитической и экономической среды.

Участники обсудили ключевые темы, включая внутренний и въездной туризм, инфраструктурное развитие, цифровизацию отрасли и меры государственной поддержки.

Было отмечено, что решения, принятые на съезде, окажут прямое влияние на законодательную инициативу, инвестиционную привлекательность отрасли и качество туристических услуг для потребителей.

Итоги съезда будут представлены в виде резолюции, которая ляжет в основу работы РСТ и его региональных отделений.

/TOURBUS.RU

Фото: Медиахолдинг "Турбизнес"