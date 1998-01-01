|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
20 ноября
Продолжается регистрация на конференцию ТревелХаб 2025
Цель конференции – объединение участников рынка с целью обсуждения вопросов развития турбизнеса с использованием цифровых технологий
Первого декабря состоится 10-я ежегодная конференция для специалистов TravelTech-индустрии – ТревелХаб 2025.
Цель конференции – объединение участников рынка с целью обсуждения вопросов развития туристического бизнеса с использованием цифровых технологий.
Планируется 6 сессий, посвященных аналитике рынка, развитию travel-направлений в экосистемах, трендам технологий и бизнеса в сегментах TravelTech, HotelTech и TourismTech.
Состоятся выступления лучших тревел-стартапов.
Отдельное внимание будет уделено результатам использования и перспективам применения технологий ИИ в туризме.
Конференция откроет возможности для делового общения с 300+ делегатами – руководителями и собственниками компаний, главами департаментов, специалистами, аналитиками и разработчиками ИТ-решений в туризме.
Организаторы конференции:
Сообщество Travel Startups и РСТ.
Партнеры мероприятия:
Стратегический партнер: АльфаСтрахование
Партнеры: «Авиасейлс», «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ЕВРОИНС
Партнерская поддержка: НЕМО, «Мой Агент», Т-Путешествия и TravelLine.
Генеральный медиапартнер:
Profi.travel.
Медиапартнеры:
Медиахолдинг «Турбизнес», RNT-ratanews, , TRN-news, Tohology и выставка MITT.
Конференция пройдет на площадке Конгресс-центра МГТУ им. Баумана.
Подробная информация и регистрация на сайте www.travelhub.pro.
Следите за анонсами в канале конференции @travelhub_pro
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72