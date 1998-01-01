Новости Продолжается регистрация на конференцию ТревелХаб 2025 Цель конференции – объединение участников рынка с целью обсуждения вопросов развития турбизнеса с использованием цифровых технологий

Первого декабря состоится 10-я ежегодная конференция для специалистов TravelTech-индустрии – ТревелХаб 2025. Цель конференции – объединение участников рынка с целью обсуждения вопросов развития туристического бизнеса с использованием цифровых технологий. Планируется 6 сессий, посвященных аналитике рынка, развитию travel-направлений в экосистемах, трендам технологий и бизнеса в сегментах TravelTech, HotelTech и TourismTech. Состоятся выступления лучших тревел-стартапов. Отдельное внимание будет уделено результатам использования и перспективам применения технологий ИИ в туризме. Конференция откроет возможности для делового общения с 300+ делегатами – руководителями и собственниками компаний, главами департаментов, специалистами, аналитиками и разработчиками ИТ-решений в туризме. Организаторы конференции: Сообщество Travel Startups и РСТ. Партнеры мероприятия: Стратегический партнер: АльфаСтрахование Партнеры: «Авиасейлс», «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ЕВРОИНС Партнерская поддержка: НЕМО, «Мой Агент», Т-Путешествия и TravelLine. Генеральный медиапартнер: Profi.travel. Медиапартнеры: Медиахолдинг «Турбизнес», RNT-ratanews, , TRN-news, Tohology и выставка MITT. Конференция пройдет на площадке Конгресс-центра МГТУ им. Баумана. Подробная информация и регистрация на сайте www.travelhub.pro. Следите за анонсами в канале конференции @travelhub_pro



Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка