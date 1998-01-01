Главная
Новости
20 ноября
Продолжается регистрация на конференцию ТревелХаб 2025

Цель конференции – объединение участников рынка с целью обсуждения вопросов развития турбизнеса с использованием цифровых технологий


 

Первого декабря состоится 10-я ежегодная конференция для специалистов TravelTech-индустрии – ТревелХаб 2025.

Цель конференции – объединение участников рынка с целью обсуждения вопросов развития туристического бизнеса с использованием цифровых технологий.

 

Планируется 6 сессий, посвященных аналитике рынка, развитию travel-направлений в экосистемах, трендам технологий и бизнеса в сегментах TravelTech, HotelTech и TourismTech.

Состоятся выступления лучших тревел-стартапов.

Отдельное внимание будет уделено результатам использования и перспективам применения технологий ИИ в туризме.

 

Конференция откроет возможности для делового общения с 300+ делегатами – руководителями и собственниками компаний, главами департаментов, специалистами, аналитиками и разработчиками ИТ-решений в туризме.

 

Организаторы конференции:

Сообщество Travel Startups и РСТ.

 

Партнеры мероприятия:

Стратегический партнер: АльфаСтрахование

Партнеры: «Авиасейлс», «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ЕВРОИНС

Партнерская поддержка: НЕМО, «Мой Агент», Т-Путешествия и TravelLine.

 

Генеральный медиапартнер:

Profi.travel.

Медиапартнеры:

Медиахолдинг «Турбизнес», RNT-ratanews, , TRN-news, Tohology и выставка MITT.

 

Конференция пройдет на площадке Конгресс-центра МГТУ им. Баумана.

Подробная информация и регистрация на сайте www.travelhub.pro.

Следите за анонсами в канале конференции @travelhub_pro


 


