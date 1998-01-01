|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
19 ноября
Эксперты: Следующим летом цены в отелях Юга России вырастут на 15%
Рост цен в отелях на южных курортах России на предстоящий летний сезон оказался сдержаннее по сравнению с предыдущим сезоном
Средний рост цен в отелях на южных курортах России на предстоящий летний сезон не превышает 10-15% по сравнению с тем же периодом нынешнего года, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Рост цен в отелях на южных курортах России на предстоящий летний сезон оказался сдержаннее по сравнению с предыдущим сезоном. Часть объектов сохранила тарифы 2025 года, другие подняли цены лишь на 5-10%, а некоторые, у кого все хорошо с загрузкой, – на 15-20%.
Средний рост по большинству направлений составляет 10-15%, констатируют в компаниях Coral Travel и "Мультитур". По данным туроператора "Алеан", большинство отелей Анапы сохранили цены на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.
В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно без купания в море.
Пока неизвестно, будут ли пляжи курорта открыты к летнему сезону 2026 года.
Фото: AZIMUT Hotels/ «Azimut Парк Отель Виноградная» 4*
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72