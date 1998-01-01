Главная
19 ноября
Эксперты: Следующим летом цены в отелях Юга России вырастут на 15%

Рост цен в отелях на южных курортах России на предстоящий летний сезон оказался сдержаннее по сравнению с предыдущим сезоном


 

Средний рост цен в отелях на южных курортах России на предстоящий летний сезон не превышает 10-15% по сравнению с тем же периодом нынешнего года, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России (АТОР).

 

"Рост цен в отелях на южных курортах России на предстоящий летний сезон оказался сдержаннее по сравнению с предыдущим сезоном. Часть объектов сохранила тарифы 2025 года, другие подняли цены лишь на 5-10%, а некоторые, у кого все хорошо с загрузкой, – на 15-20%.

Средний рост по большинству направлений составляет 10-15%, констатируют в компаниях Coral Travel и "Мультитур". По данным туроператора "Алеан", большинство отелей Анапы сохранили цены на уровне прошлого года", - говорится в сообщении.

Как уточняют туроператоры, часть гостиниц Анапы еще не открыла продажи, ожидая ясности с проведением пляжного сезона в 2026 году. Там, где стоимость все же была скорректирована, рост не превысил 10%.
"Ключевым фактором, определяющим дальнейшую ценовую динамику отелей Анапы, станет официальное решение о возобновлении пляжного сезона на курорте. В случае открытия пляжей следует ожидать роста тарифов, тогда как при сохранении текущего статуса цены, вероятно, останутся без изменений", - пояснил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

"В Сочи, по данным "Интуриста", с нового года ожидается повышение примерно на 15%. В Крыму часть отелей оставила цены 2025 года, часть – повысила на 10–15%", - добавили в объединении.

В ассоциации отметили, что на спрос существенно влияют не только цены на проживание, но и стоимость авиа- и железнодорожных билетов, которые туристы будут анализировать при принятии решения о поездке.

Как напоминает «Интерфакс», 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, были загрязнены 54 км береговой линии.

 

В апреле глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что 141 пляж в Анапе и 9 пляжей Темрюка не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не могут быть использованы для летней рекреационной кампании, но отдыхать в этой зоне можно без купания в море.

Пока неизвестно, будут ли пляжи курорта открыты к летнему сезону 2026 года.
/TOURBUS.RU

 

Фото: AZIMUT Hotels/ «Azimut Парк Отель Виноградная» 4*

 

 


