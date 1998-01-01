Новости

Ноябрьский «Турбизнес» - на пути к читателю!

Материалы свежего номера журнала подводят важнейшие итоги уходящего года в сфере туризма и охватывают самые разные темы – открытие новых направлений, проблемы развития авиационной и гостиничной индустрии, горнолыжный, деловой и оздоровительный туризм, изменения в туристическом законодательстве и многое другое

Вышел из печати очередной, 388-й по счету (!) выпуск ведущего и единственного на рынке профессионального журнала «Турбизнес».

Открывает номер подведение итогов уходящего сложного, но очень важного для российского туризма года.

В ТОП главных событий-2025 по версии «Турбизнеса» вошли Событие года — введение безвизового въезда в Китай, Рекорд года — рост выездного турпотока, Консолидация года — объединение экосистем в бизнесом и многое другое.

Главная тема номера, выходящего накануне зимнего сезона – горнолыжный туризм. В частности, журнал публикует большой обзор новинок главных горных курортов страны.

Еще один обзор посвящен развитию санаторно-курортного туризма — спрос на оздоровительный отдых в этом году бьет рекорды.

Острый материал этого номера - интервью с управляющим партнером Cronwell Group Алексеем Мусакиным.

Доходы гостиниц падают, проблема нехватки кадров все сильнее, а налоги все выше. Как выжить и развиваться гостиничному бизнесу в этой непростой ситуации? На эти вопросы ищет ответы один из ведущих экспертов гостиничного рынка России.

По традиции, большой раздел нового номера «Турбизнеса» посвящен развитию делового туризма. В этом году важной новостью рынка стало объединение двух крупных игроков — ведущего агентства по продаже авиабилетов «Авиа Центр» и MICE&Event-компании МАКСИМАЙС.

Что знаменует собой создание альянса этих участников рынка делового туризма, какое будущее ждет МАКСИМАЙС — об этом журналу рассказала основатель и гендиректор компании МАКСИМАЙС Елена Мельникова.

В свою очередь, Екатерина Корсунская, генеральный директор Aerotonе, в интервью ТБ поделилась результатами работы компании и рассказала о ярких переменах в сегменте корпоративного туризма

Санкции стали серьезным вызовом для российского рынка авиаперевозок. Поиск выхода из ситуации идет, путей решения проблемы несколько.

С подробностями на страницах свежего номера читателей знакомит еще один ведущий эксперт туррынка - вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Новое направление на страницах «Турбизнеса» - загадочная и еще не так давно закрытая для туристов Саудовская Аравия.

Теперь туда можно летать прямыми рейсами. А в детали путешествия читателей посвящает генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов, чья компания начала возить российских туристов на Ближний Восток 33 года назад.

Осенняя сессия в Госдуме-2025 во многом посвящена вопросам, связанным с туризмом: внесены и рассматриваются взаимосвязанные законопроекты, определяющие важные для отрасли дефиниции, изменяется понятие туристского продукта, уточняется распределение ответственности между субъектами турдеятельности, предпринята попытка регулирования деятельности онлайн-агрегаторов.

Эти важные изменения стали темой традиционного обзора вица-президент РСТ, гендиректора юридического агентства «Персона Грата» и автора ТГ-канала «Юридические новости-Туризм» Георгия Мохова, который также публикуется в свежем номере.

И это - только часть интересных и полезных материалов ноябрьского «Турбизнеса».

Прочитать весь номер вы можете на портале «Турбизнес».

А получать в новом году бумажную версию журнала вы сможете, оформив подписку на журнал через редакцию - l.tarasyuk@tourbus.ru.