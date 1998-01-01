Новости Cтатистика: Российский турпоток в Бахрейн снизился в этом году на 18% Туроператоры называют среди причин отсутствие продвижения страны на российском рынке и ограниченную перевозку

Российский турпоток в Бахрейн за 9 месяцев этого года снизился на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого. Туроператоры называют среди причин отсутствие продвижения страны на российском рынке и ограниченную перевозку, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ. Небольшое королевство Бахрейн расположено в Персидском заливе на 50 естественных и около 30 искусственных островах. За счет расположения летом здесь не так жарко, как в других странах Ближнего Востока. С января по сентябрь 2025 года его посетили 11 тыс. росстйских туристов, за тот же период годом ранее – 13,5 тыс. Соруководитель комиссии Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов назвал главной причиной падения объемов по Бахрейну отсутствие рекламы и продвижения на российском рынке. «К сожалению, Бахрейн не выделяет бюджет на рекламу и совместное продвижение с туроператорами и вообще не особо стремится привлекать туристов. Россияне едут на Ближний Восток за чудом, так как в соседних странах постоянно происходит что-то интересное – то крутой новый отель откроется, то крупное событие пройдет. Те же Эмираты, Саудовская Аравия, Оман проводят активную маркетинговую кампанию на российском рынке и постоянно удивляют туристов. Но Бахрейн не в их числе, и это, конечно, отражается на спросе», – подчеркнул он. В компании Space Travel не отмечают существенного сокращения объемов по Бахрейну: спрос стабильный, хоть и относительно небольшой, особенно если сравнивать с другими странами Ближнего Востока. «Причин для отсутствия роста несколько: во-первых, это довольно ограниченная перевозка – напрямую в Манаму летает только Gulf Air и на протяжении долгого времени он сохраняет объемы на стабильном уровне. Фактически мы можем говорить о чуть более, чем тысяче кресел в неделю, причем часть этого потока занимают транзитные пассажиры, вылетающие дальше на Мальдивы или в Юго-Восточную Азию. Во-вторых, направление нишевое, пока ему тяжело состязаться в разнообразии предложений с соседними Катаром и, тем более, с ОАЭ: там не так много «якорных» достопримечательностей, вокруг которых можно построить разнообразный сценарий поездки», – говорит генеральный директор Артур Мурадян. В то же время Бахрейн, по его словам, обладает хорошими возможности для событийного туризма: там появилась первая в регионе трасса «Формулы 1», проходят концерты, есть тематический парк для дайверов, в котором затопили целый Boeing 747, и многое другое. В компании Coral Travel блочную полетную программу в Бахрейн возобновили с 11 ноября на ежедневных рейсах Gulf Air. «Сейчас Бахрейн продается с небольшой глубиной. Прогнозируем, что еще до Нового года активизируется продажа туров на март, апрель и май, когда в Бахрейне наступает высокий сезон. Если затягивать с бронированием, в последний момент можно остаться без хороших вариантов проживания », – рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Марина Макаркова. /TOURBUS.RU Фото:alwasatnews.com

