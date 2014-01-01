Новости

Etihad Airways впервые полетит из Абу-Даби в Казань

Рейсы национальной компании ОАЭ в столицу Татарстана будут осуществляться три раза в неделю на лайнерах A320

Национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways 4 декабря впервые запустит регулярный рейс между Абу-Даби и Казанью, сообщила вчера ресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

Полеты будут осуществляться на лайнерах A320 три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям. Ранее Etihad Airways не выполняла регулярные авиарейсы из Татарстана.



Парк авиакомпании состоит из 122 самолетов, которые осуществляют полеты по более 100 направлениям по всему миру, сообщила на презентации летной программы в Казани глава представительства Etihad Airways по России и Центральной Азии Наталья Горюнова, которую цитирует "Интерфакс".



Международный аэропорт Казани имеет взлетно-посадочную полосу длиной 3,75 тыс. метров и шириной 45 метров, аэровокзальный комплекс с тремя пассажирскими терминалами. Аэропорт принадлежит АО "Связьинвестнефтехим".



Ранее мы сообщали, что Etihad Airways с 29 мая начал выполнять рейсы между Абу-Даби и Сочи. Рейсы выполняются три раза в неделю на самолетах Airbus A320.

До этого рейсы из Абу-Даби на краснодарский курорт также не осуществляются.

ОАЭ войдет в ТОП-3 самых популярных направлений зимы. Уже сейчас темпы продаж туров в эту страну на зимний сезон выросли до 30%, а объем блочной перевозки увеличен на 25% в сравнении с прошлым годом, - сообщала ранее пресс-служба АТОР.

По предварительным оценкам, у Space Travel и «Русского Экспресса» в зимнем сезоне ОАЭ находится на первом месте по объемам продаж, а у Coral Travel занимает вторую строчку рейтинга. У туроператора PAC Group ОАЭ входит в тройку лидеров по спросу, а у Pegas Touristik, Anex, Fun&Sun, «Интуриста» – в ТОП-5.

АТОР отмечает, что сейчас основная доля продаж туроператоров в ОАЭ приходится на новогодний период.

В предстоящем зимнем сезоне объем блочных полетных программ туроператоров в Дубай увеличен почти на 25%, а Шарджу – на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Традиционно, больше всего рейсов будет выполняться в Дубай. Доля этого эмирата составляет 68% от общего объема блочной перевозки. Это примерно на 5 процентных пунктов больше, чем в прошлогоднем зимнем сезоне.

А вот количество городов вылета в Дубай не изменилось – блочные полетные программы в этот эмират у туроператоров есть из 13 российских городов.

Space Travel в этом году добавляет к прошлой программе ежедневные рейсы Utair и «Уральских авиалиний», а «Интурист» увеличивает частоту flydubai до 3 рейсов в день.

/TOURBUS.RU