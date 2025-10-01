Главная
Новости
19 ноября
Объявлены финалисты XIV Международной премии Russian Event Awards

Финальные мероприятия Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – 2025 пройдут 26-28 ноября в Н. Новгороде


370 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии получили право на участие в финальных мероприятиях Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – 2025, которые пройдут 26-28 ноября в Нижнем Новгороде.

 

В 2025 году в структуру Международной премии Russian Event Awards включены номинации – «Лучшее корпоративное туристическое мероприятие» и «Лучший HR-проект в туристической и событийной индустрии».

Также добавлена  специальная номинация – «События в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне».

Кроме того, в рамках вручения премии  состоится  II Благотворительный концерт «Таланты событийного туризма».

 

Место и расписание проведения финала:

26 ноября —  Бизнес-центр V Business Bay (ул. Карла Маркса, 44Б) — деловая программа и благотворительный концерт

27 ноября —  Бизнес-центр V Business Bay (ул. Карла Маркса, 44Б) —  защита проектов

28 ноября —   Нижегородская ярмарка Павильон №2, (ул. Совнаркомовская, д. 13К1) —  церемония награждения

 

В 2025 году на соискание XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было подано 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии.

 

Организаторами финальных мероприятий выступают: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур.

 "Мы продолжим дело Геннадия Шаталова, храня его наследие и развивая проекты в соответствии с заложенными им традициями", - отмечают авторы проекта.

 

Организаторы премии также сообщили о запуске чата для участников премии Russian Event Awards. Он создан для того, чтобы объединить профессионалов туристической отрасли в едином информационном поле.

/TOURBUS.RU

 


