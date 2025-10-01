|
|
19 ноября
Объявлены финалисты XIV Международной премии Russian Event Awards
Финальные мероприятия Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – 2025 пройдут 26-28 ноября в Н. Новгороде
370 проектов из 57 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии получили право на участие в финальных мероприятиях Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – 2025, которые пройдут 26-28 ноября в Нижнем Новгороде.
В 2025 году в структуру Международной премии Russian Event Awards включены номинации – «Лучшее корпоративное туристическое мероприятие» и «Лучший HR-проект в туристической и событийной индустрии».
Также добавлена специальная номинация – «События в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне».
Кроме того, в рамках вручения премии состоится II Благотворительный концерт «Таланты событийного туризма».
Место и расписание проведения финала:
26 ноября — Бизнес-центр V Business Bay (ул. Карла Маркса, 44Б) — деловая программа и благотворительный концерт
27 ноября — Бизнес-центр V Business Bay (ул. Карла Маркса, 44Б) — защита проектов
28 ноября — Нижегородская ярмарка Павильон №2, (ул. Совнаркомовская, д. 13К1) — церемония награждения
В 2025 году на соискание XIV Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards было подано 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии.
Организаторами финальных мероприятий выступают: Министерство туризма и промыслов Нижегородской области, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур.
"Мы продолжим дело Геннадия Шаталова, храня его наследие и развивая проекты в соответствии с заложенными им традициями", - отмечают авторы проекта.
Организаторы премии также сообщили о запуске чата для участников премии Russian Event Awards. Он создан для того, чтобы объединить профессионалов туристической отрасли в едином информационном поле.
