Новости
18 ноября
Билеты в Эрмитаж подорожают на 40%

В музее заявили, что "необходимость корректировки цены была очевидна давно”


 

Стоимость входного билета в Государственный Эрмитаж (Главный музейный комплекс и Главный штаб) вырастет с 500 до 700 рублей с 1 декабря, сообщает пресс-служба музея.

"С 1 декабря базовая стоимость билета в Эрмитаж составит 700 рублей и будет сопоставима с ценами в крупных российских музеях. Цена 500 рублей остаётся для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам", - говорится в сообщении в телеграм-канале музея.

Уточняется, что с 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года по вторникам, пятницам и субботам стоимость входного билета на вечерние сеансы в 17.00, 17.30 и 18.00 в Главный музейный комплекс и Главный штаб составит 500 рублей.

Как отметили в пресс-службе, стоимость посещения Эрмитажа существенно ниже, чем других популярных музеев мира. При этом в Эрмитаже один билет дает возможность посетить как постоянную экспозицию, так и все временные выставки без дополнительной оплаты.
"Заработанные средства пойдут на организацию новых экспозиций, на модернизацию систем безопасности и навигации, на цифровизацию, на реставрацию, на инклюзивные проекты и на расширение социальной программы, в частности на бесплатное посещение Эрмитажа для всех в важные для страны праздники", - пояснили в музее.

 

Как сообщает сегодня «КоммерсантЪ», в пресс-службе Эрмитажа пояснили, что повышение вызвано «объективной необходимостью». «Из-за глобальной инфляции затраты на содержание музея, обеспечение хранения и безопасности выросли в разы. Удобного момента для изменения цены нет: есть более неудобный и менее неудобный.

Необходимость корректировки цены была очевидна давно, но музей принял решение дождаться окончания высокого туристического сезона и осенних школьных каникул.

Эрмитаж продумывает ценовую и льготную политику, исходя исключительно из своих возможностей»,— рассказали представители музея.

 

В Эрмитаже также сообщили, что билеты в другие музеи зачастую значительно выше: Оружейная палата (1400 рублей) и Соборная площадь (1100 рублей) в Московском Кремле, Екатерининский дворец (1200 рублей), Петропавловская крепость (1000 рублей).

При этом в Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, ГМИИ имени Пушкина билеты стоят как раз по 700 рублей.

Аналогичная цена установлена сейчас и в Русском музее, где посетители отдельно также оплачивают посещение временных выставок.

 

Отрицательно на повышение билетов отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, - сообщает также издание.

По его мнению, идеальной была бы ситуация, если бы государство полностью обеспечивало музеи, чтобы те были бесплатными. Но в ситуации, когда музеи вынуждены самостоятельно зарабатывать дополнительные средства для своей работы, им ничего не остается, кроме как повышать цены, заключил парламентарий.

 

Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры.

В 2024 году музей принял 3,2 млн посетителей.

/TOURBUS.RU

 

Фото: Лицензионный фотобанк СПб ГБУ "ГТИБ"

 


