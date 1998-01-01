|
18 ноября
Билеты в Эрмитаж подорожают на 40%
В музее заявили, что "необходимость корректировки цены была очевидна давно”
Стоимость входного билета в Государственный Эрмитаж (Главный музейный комплекс и Главный штаб) вырастет с 500 до 700 рублей с 1 декабря, сообщает пресс-служба музея.
"С 1 декабря базовая стоимость билета в Эрмитаж составит 700 рублей и будет сопоставима с ценами в крупных российских музеях. Цена 500 рублей остаётся для вечерних сеансов по вторникам, пятницам и субботам", - говорится в сообщении в телеграм-канале музея.
Как сообщает сегодня «КоммерсантЪ», в пресс-службе Эрмитажа пояснили, что повышение вызвано «объективной необходимостью». «Из-за глобальной инфляции затраты на содержание музея, обеспечение хранения и безопасности выросли в разы. Удобного момента для изменения цены нет: есть более неудобный и менее неудобный.
Необходимость корректировки цены была очевидна давно, но музей принял решение дождаться окончания высокого туристического сезона и осенних школьных каникул.
Эрмитаж продумывает ценовую и льготную политику, исходя исключительно из своих возможностей»,— рассказали представители музея.
В Эрмитаже также сообщили, что билеты в другие музеи зачастую значительно выше: Оружейная палата (1400 рублей) и Соборная площадь (1100 рублей) в Московском Кремле, Екатерининский дворец (1200 рублей), Петропавловская крепость (1000 рублей).
При этом в Третьяковской галерее, Государственном историческом музее, ГМИИ имени Пушкина билеты стоят как раз по 700 рублей.
Аналогичная цена установлена сейчас и в Русском музее, где посетители отдельно также оплачивают посещение временных выставок.
Отрицательно на повышение билетов отреагировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, - сообщает также издание.
По его мнению, идеальной была бы ситуация, если бы государство полностью обеспечивало музеи, чтобы те были бесплатными. Но в ситуации, когда музеи вынуждены самостоятельно зарабатывать дополнительные средства для своей работы, им ничего не остается, кроме как повышать цены, заключил парламентарий.
Государственный Эрмитаж обладает коллекцией, насчитывающей около 3 млн произведений искусства и памятников мировой культуры.
В 2024 году музей принял 3,2 млн посетителей.
/TOURBUS.RU
Фото: Лицензионный фотобанк СПб ГБУ "ГТИБ"
Теги:
