Португалия прекратила прием заявлений на визы для россиян до 2026 года

Визовый центр сообщает, что все слоты на подачу документов на этот год исчерпаны

Российские туристы не смогут подать заявление на шенгенскую визу в Португалию на 2025 год, сообщает визовый центр Португалии, который цитирует сегодня «Интерфакс».

"В 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений. Пожалуйста, регулярно проверяйте наш веб-сайт, чтобы узнать о новых датах подачи заявлений в 2026 году", - говорится в сообщении на сайте визового центра.



Отмечается, что российским туристам следует заранее озаботиться оформлением шенгенских виз, если есть планы отправиться в Португалию.

"Время обработки заявления на визу может занять 45 и более дней с момента его поступления в консульство", - подчеркнули в визовом центре.



Визовый центр принимает документы только по предварительной записи и только на краткосрочные визы (до 90 дней).

По вопросам получения долгосрочных виз (более 90 дней) необходимо обращаться напрямую в консульство Португалии в Москве.



Ранее, как мы сообщали, Еврокомиссия приняла решение, ограничивающее выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

В 2024 году россияне получили почти 550 тыс. шенгенских виз, из которых 41% были многократными. Их доля сократилась по сравнению с 2023 годом на 15%.



Между тем руководитель компании VCP Travel Михаил Абасов в интервью пресс-службе РСТ ранее отмечал, что «ноябрьская рекомендация – инициатива, а не директива. Каждое государство-член Шенгенского соглашения будет применять ее, исходя из своих национальных интересов. Что же касается слухов о полном прекращении выдачи виз, то сейчас такого решения нет, это даже не обсуждается на уровне ЕС.

Мультивизы продолжают выходить и после введения 19-го пакета санкций. Возможно, что пока консульства обрабатывают заявления, поданные еще до появления рекомендации.

Чуть позже мы увидим действие инициативы в полной мере».

Г-н Абасов также напомнил, что многие консульства и до этого довольно скупо выдавали мультивизы, как правило, ограничиваясь выпуском однократных разрешений. Для них, по сути, ничего не меняется.

А вот страны, которые ранее радовали россиян мультивизами, такие, как Италия или Франция, с высокой долей вероятности увеличат процент выдачи однократных виз до 95-98%.

/TOURBUS.RU