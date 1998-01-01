|
18 ноября
Португалия прекратила прием заявлений на визы для россиян до 2026 года
Визовый центр сообщает, что все слоты на подачу документов на этот год исчерпаны
Российские туристы не смогут подать заявление на шенгенскую визу в Португалию на 2025 год, сообщает визовый центр Португалии, который цитирует сегодня «Интерфакс».
"В 2025 году в визовых центрах Португалии больше нет свободных мест для подачи заявлений. Пожалуйста, регулярно проверяйте наш веб-сайт, чтобы узнать о новых датах подачи заявлений в 2026 году", - говорится в сообщении на сайте визового центра.
По вопросам получения долгосрочных виз (более 90 дней) необходимо обращаться напрямую в консульство Португалии в Москве.
В 2024 году россияне получили почти 550 тыс. шенгенских виз, из которых 41% были многократными. Их доля сократилась по сравнению с 2023 годом на 15%.
Мультивизы продолжают выходить и после введения 19-го пакета санкций. Возможно, что пока консульства обрабатывают заявления, поданные еще до появления рекомендации.
Чуть позже мы увидим действие инициативы в полной мере».
Г-н Абасов также напомнил, что многие консульства и до этого довольно скупо выдавали мультивизы, как правило, ограничиваясь выпуском однократных разрешений. Для них, по сути, ничего не меняется.
А вот страны, которые ранее радовали россиян мультивизами, такие, как Италия или Франция, с высокой долей вероятности увеличат процент выдачи однократных виз до 95-98%.
