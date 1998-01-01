|
18 ноября
Горячие авиановости
Azur Air начинает рейсы из Башкирии в Таиланд/ "Аэрофлот" увеличит на горнолыжный сезон частоту полётов между Москвой и Горно-Алтайском/ В «Домодедово» стал доступен сервис доставки багажа на дом
Azur Air начинает рейсы из Башкирии в Таиланд
Авиакомпания AZUR air с конца ноября начнет летать из Уфы в тайские Пхукет и Утапао (курорт Паттайя), рейсы организованы совместно с туроператорами, сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.
"Рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней по каждому направлению. Перевозчик задействует самолёты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров", - уточняется в сообщении.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Горно-Алтайском. С 30 ноября авиакомпания, в дополнение к ежедневным рейсам, добавит три новые частоты — по четвергам, субботам и воскресеньям, и будет выполнять 10 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.
Таким образом, в пиковые даты пассажирам будет доступно до 3 рейсов в сутки, а общая частота будет достигать 17 рейсов в неделю.
Как рассказали авторы проекта, теперь путешественникам не нужно тратить время и силы на ожидание и транспортировку багажа. После прилета достаточно оформить заказ в зоне выдачи багажа — и курьер доставит чемоданы по указанному адресу.
"Домодедово" стало стартовой площадкой проекта — первым аэропортом России, где доступна доставка багажа.
В ближайшее время компания планирует расширение географии.
/TOURBUS.RU
Фото: commons.wikimedia.org, открытая лицензия
