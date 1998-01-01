Горячие авиановости

Azur Air начинает рейсы из Башкирии в Таиланд

Авиакомпания AZUR air с конца ноября начнет летать из Уфы в тайские Пхукет и Утапао (курорт Паттайя), рейсы организованы совместно с туроператорами, сообщает пресс-служба аэропорта Уфы.

"Рейсы запланированы с частотой один раз в 12 дней по каждому направлению. Перевозчик задействует самолёты Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров", - уточняется в сообщении.

По данным аэропорта, полеты на Пхукет начнутся с 21 ноября, а в Паттайю - с 29 ноября.



В период зимнего расписания полеты из Уфы на Пхукет будут также выполнять Nordwind Airlines (с 27 ноября, частота один раз в 11 дней, на самолётах A330-300 с компоновкой на 379 кресел) и Red Wings (с 28 декабря, один рейс в 10-11 дней, на воздушных судах Boeing В-777-200 с компоновкой на 412 кресел).



Маршрутная сеть аэропорта Уфы насчитывает 59 направлений, включая 40 направлений в города России и 19 международных маршрутов. Партнерами аэропорта являются более 40 авиакомпаний.



"Аэрофлот" увеличит на горнолыжный сезон частоту полётов между Москвой и Горно-Алтайском

Авиакомпания "Аэрофлот" с 30 ноября увеличит частоту полётов между Москвой и Горно-Алтайском, сообщает пресс-служба перевозчика .

"Аэрофлот" увеличивает частоту полётов между Москвой и Горно-Алтайском. С 30 ноября авиакомпания, в дополнение к ежедневным рейсам, добавит три новые частоты — по четвергам, субботам и воскресеньям, и будет выполнять 10 рейсов в неделю", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в декабре частота будет постепенно нарастать и с 25 декабря достигнет 14 рейсов в неделю. В январе и в феврале, в период повышенного спроса и в разгар горнолыжного сезона, планируются дополнительные рейсы сверх этих частот.

Таким образом, в пиковые даты пассажирам будет доступно до 3 рейсов в сутки, а общая частота будет достигать 17 рейсов в неделю.



В «Домодедово» стал доступен сервис доставки багажа на дом

Аэропорт «Домодедово» стал первым в России, где начал работу инновационный сервис "БагГаж" - курьерская доставка чемоданов из аэропорта домой, в отель или офис, - сообщает РСТ,

Как рассказали авторы проекта, теперь путешественникам не нужно тратить время и силы на ожидание и транспортировку багажа. После прилета достаточно оформить заказ в зоне выдачи багажа — и курьер доставит чемоданы по указанному адресу.

"Домодедово" стало стартовой площадкой проекта — первым аэропортом России, где доступна доставка багажа.

В ближайшее время компания планирует расширение географии.

Фото: commons.wikimedia.org, открытая лицензия