Статистика: Российский турпоток на Шри-Ланку снизился на 27%

Шри-Ланка, ставшая уже практически круглогодичным направлением у россиян, в этом году показала значительный спад. По официальной статистике, с января по сентябрь включительно турпоток в страну снизился на 27%. С января по сентябрь 2025 года Шри-Ланку посетили 53,9 тыс. российских туристов.

Туроператоры в целом подтверждают тенденцию – спрос и продажи туров сократились из-за роста цен в отелях, но надеются на восстановление позиций в зимнем сезоне, - сообщает сегодня пресс-служба АТОР.

«Падение спроса ощущается по загрузке отелей: год назад в это же время с подтверждением номеров на зимний сезон и Новый год было уже тяжело, а сейчас проблем не возникает. На период новогодних праздников особо расти и некуда – туроператоры загружают заранее взятые квоты мест.

В нашей компании рост продаж составляет 10% по сравнению с тем же периодом предыдущего года», – рассказал генеральный директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин.

Эксперт добавил, что отток туристов также может быть связан с тем, что за последний год открылось много других направлений, в том числе в Азии.

По его словам, сейчас поставлены прямые перелеты в Коломбо, чартеры в Матталу, и эти рейсы неплохо заполняется. В компании ожидают активизации бронирований туров на остров с декабря.

«По Шри-Ланке мы отмечаем значительный спад спроса, тут наши показатели коррелируют с официальной статистикой. Тенденция к снижению наблюдается уже пару лет, и здесь надо что-то менять, в первую очередь, местному турбизнесу. На текущий момент цены на Шри-Ланку выше, чем на Вьетнам, который, скорее всего, станет лидером предстоящего сезона.

Проблемы с позиционированием страны подчеркнули и действия властей этой осенью, когда электронные разрешения по прибытии то отменялись, то вводились вновь», – сообщил руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин.

Между тем, по его словам, туристические возможности Шри-Ланки очень велики, и это касается не только большого ассортимента экскурсионных программ и вариантов пляжного отдыха, но и наличия на острове множества отелей мирового уровня.

«Инфраструктура курортов, которые раньше считались оторванными от мира, активно развивается, а в плане экскурсий страна – просто рай для любителей активного отдыха: дикая природа, сафари, религиозные памятники, морские круизы. Направление легко комбинировать с другими странами, самый популярный вариант – с Мальдивами.

Думаю, интерес к Шри-Ланке в ближайшее время вернется», – подчеркнул эксперт.

/TOURBUS.RU

Фото: ТВ/ M.Shugaev