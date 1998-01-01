Минэкономразвития: Программа льготного кредитования строительства гостиниц продлена не будет

Эксперты считают, что новые гостиничные проекты могут еще успеть получить остаточные средства из льготных субсидий

Минэкономразвития России в ближайшее время не планирует продлевать программу льготного кредитования для строительства гостиниц, сейчас основная задача – реализация отобранных проектов, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, которого цитирует «Интерфакс».

"В ближайшее время не планируется открытие окна отбора для новых проектов под льготное кредитование. У нас лимиты по номерному фонду полностью выбраны действующими проектами.

Поэтому самое главное сейчас добиться того, чтобы уже отобранные проекты состоялись. Мы сосредоточимся пока на этом.

Если бюджет позволит, то будем смотреть варианты, каким образом еще вовлечь дополнительные проекты в льготное финансирование", - сказал замминистра.



Как отметил г-н Вахруков, в рамках 141-го постановления в эксплуатацию с 2023 года введено более 7 тыс. номеров.

"Это хороший показатель, потому что цикл капитального строительства дольше, чем строительство самого проекта. Выборка кредитного портфеля сегодня уже превышает 200 млрд рублей, то есть инвесторы вложили одну шестую часть от всего объема программы", - добавил он.



По словам г-на Вахрукова, есть проекты, которые идут с отставанием по срокам реализации, но критической ситуации не наблюдается.

"Если там дважды нарушается график финансирования, то такие проекты просто исключаются из программы. Инвесторы и банки об этом знают. И такие случаи бывают.

В программе - 400 проектов. Гарантировать, что все 400 проектов на 100% состоятся, я думаю, что никто на себя такой ответственности не берет", - подчеркнул замминистра.



Г-н Вахруков добавил, что среди крупных проектов, которые создаются по программе льготного финансирования, - всесезонный курорт "Завидово" в Тверской области, "Три Вулкана" на Камчатке, а также аквапарк на западе Москвы.



Гостиничные проекты с полученными разрешениями на строительство могли бы получить остаточные средства из льготных субсидий, считает между тем основатель компании M9 development Максим Морозов.



"Очень рассчитываем, что распределенные ранее невостребованные субсидии вернутся в программу и будут распределены на более подготовленные проекты, с глубокой проработкой.

Одним из возможных вариантов является распределение средств только на те проекты, которые уже получили разрешение на строительство, что обеспечит гарантию реализации таких проектов", - сказал эксперт "Интерфаксу".

По оценке г-на Морозова, из 78 тыс. номеров, отобранных Минэком "будет построено не более половины, и половина средств, предусмотренных для распределения субсидий, будет неосвоено".

/TOURBUS.RU

Фото: MЭР РФ