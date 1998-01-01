|
18 ноября
Минэкономразвития: Программа льготного кредитования строительства гостиниц продлена не будет
Эксперты считают, что новые гостиничные проекты могут еще успеть получить остаточные средства из льготных субсидий
Минэкономразвития России в ближайшее время не планирует продлевать программу льготного кредитования для строительства гостиниц, сейчас основная задача – реализация отобранных проектов, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков, которого цитирует «Интерфакс».
"В ближайшее время не планируется открытие окна отбора для новых проектов под льготное кредитование. У нас лимиты по номерному фонду полностью выбраны действующими проектами.
Поэтому самое главное сейчас добиться того, чтобы уже отобранные проекты состоялись. Мы сосредоточимся пока на этом.
Если бюджет позволит, то будем смотреть варианты, каким образом еще вовлечь дополнительные проекты в льготное финансирование", - сказал замминистра.
В программе - 400 проектов. Гарантировать, что все 400 проектов на 100% состоятся, я думаю, что никто на себя такой ответственности не берет", - подчеркнул замминистра.
Одним из возможных вариантов является распределение средств только на те проекты, которые уже получили разрешение на строительство, что обеспечит гарантию реализации таких проектов", - сказал эксперт "Интерфаксу".
По оценке г-на Морозова, из 78 тыс. номеров, отобранных Минэком "будет построено не более половины, и половина средств, предусмотренных для распределения субсидий, будет неосвоено".
/TOURBUS.RU
Фото: MЭР РФ
