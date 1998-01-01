Новости

Офис по туризму Катара: С января по середину ноября российский турпоток вырос на 30%

Между тем, статистика Погранслужбы ФСБ РФ говорит о снижении интереса к Оману, с чем не согласны туроператоры

По данным офиса по туризму Катара, с 1 января по 11 ноября 2025 года страну посетили 87,5 тыс. туристов из России, включая транзитных пассажиров. Это на 30,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В то же время, по данным Погранслужбы ФСБ РФ, за 9 месяцев нынешнего года турпоток в Катар снизился на 7%, - сообщает пресс-служба РСТ.

Как считают эксперты Российского союза туриндустрии, расхождение связано с сокращением транзитного потока россиян, которые летают через столицу Доху в третьи страны.

Напомним, что на пограничном контроле в России туристов, вылетающих стыковочными рейсами, «приписывают» к той стране, где они делают пересадку – независимо от конечной точки их маршрута.

"Мы считаем такую динамику показательной: несмотря на сокращение частоты рейсов Qatar Airways в начале года и летних инцидентов с обстрелами со стороны Ирана, интерес к направлению продолжает расти, Катар укрепляет позиции одного из самых востребованных туристических центров Ближнего Востока.

Также фиксируем рост средней продолжительности поездок: сегодня это около шести ночей.

На тренд влияет и расширение чартерных программ казахстанского туроператора Kazunion из Екатеринбурга, и блочные программы нашего давнего партнера туроператора «Пакс» на рейсах Qatar Airways», – сообщил представитель офиса по туризму Катара Visit Qatar Антон Мельников.

Он также отметил перспективный, активно развивающийся сегмент – образовательный туризм: «Появляются языковые курсы и сезонные тематические программы.

Катар идеально подходит для таких поездок, это одна из самых безопасных стран, где родители могут быть полностью спокойны за своих детей».

По словам руководителя PR-отдела компании ITM group Андрея Подколзина, снижения продаж туров в Катар нет: «С увеличением авиаперевозки на популярных направлениях все больше туристов предпочитают именно прямые рейсы, а не транзитные через третьи страны, что и отразилось в российской статистике. При этом на потоке непосредственно в Катар это не отражается: страна по-прежнему привлекает туристов, интересующихся роскошным отдыхом, современной архитектурой и шопингом.

Также Катар интересен любителям культуры Ближнего Востока, посетителям гонки «Формула-1» и других крупных международных соревнований».

«Нас удивила статистка, согласно которой турпоток в Катар снизился. У нас продажи опережают прошлогодние показатели на 24%, наши блоки на рейсах Qatar Airways прекрасно закрывается. Уже более восьми лет развиваем стоповеры в Дохе.

До 2023 года стоповер составлял половину нашего продукта, в сейчас – 20%. И речь не о снижение спроса на этот продукт, а об увеличение количества туров непосредственно в Катар, то есть о полноценной экскурсионной программе и отдыхе в стране», – подчеркнула заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева.

«Сейчас довольно сложно подтверждать отели в Дохе, так как 28-30 ноября там пройдут этапы гран-при «Формулы-1». Правда, мы всегда находим альтернативу», – добавила она.

По оценке аналитика PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизаветы Тимошенко, спрос на отдых в Катаре по итогам заездов с января по сентябрь этого года на 89% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Больше всего заявок (33%) приходится на размещение в отелях Вэст Бей – популярном районе в восточной части Дохи на побережье Персидского залива. Второе место у Шарк Вилладж (15%), а третье делят «Жемчужина Катара» и Лусаил (по 8%).

/TOURBUS.RU

Фото: export.org.uk