17 ноября
Masrawy: Стоимость визы для въезда в Египет планируется увеличить с 25 до 45 долларов
Федерация туристических палат Египта просит правительство остановить принятие данного законопроекта
Парламент Египта принял поправки в законопроект, согласно которым увеличиваются сборы за консульские услуги, а стоимость въездной визы станет вдвое дороже, сообщают портал Masrawy и «Интерфакс».
Сюда же относятся любые услуги, которые оказывают гражданам египетские посольства и консульства за рубежом", - пишет египетское издание.
Оно приведет к ограничению роста въездного турпотока или даже к его спаду, что ослабит позиции египетского туризма в пользу его конкурентов в регионе", - цитирует заявление Masrawy.
В 2017 году выросла стоимость многократной визы с $35 до $60, она действует в течение полугода.
Как сообщал ранее Росстат, число туристических поездок россиян за рубеж выросло на 15% с января по сентябрь 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, с 8,71 млн до 10,04 млн,
При этом Египет оказался в этом списке на втором месте после Турции.
В эту североафриканскую страну за 9 месяцев выехало 1 146 602 российских туриста. Рост составил 37,3%.
