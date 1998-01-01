Masrawy: Стоимость визы для въезда в Египет планируется увеличить с 25 до 45 долларов

Федерация туристических палат Египта просит правительство остановить принятие данного законопроекта

Парламент Египта принял поправки в законопроект, согласно которым увеличиваются сборы за консульские услуги, а стоимость въездной визы станет вдвое дороже, сообщают портал Masrawy и «Интерфакс».



"Законопроект направлен на увеличение платы за услуги, предоставляемые Министерством иностранных дел как за пределами Египта, так и внутри страны. Статья, одобренная парламентом, предусматривает взимание платы в размере не более $20 или эквивалента этой суммы в иностранной валюте за рубежом за каждую въездную или транзитную визу, выдаваемую египетскими властями в пунктах въезда.

Сюда же относятся любые услуги, которые оказывают гражданам египетские посольства и консульства за рубежом", - пишет египетское издание.



Как отмечает Masrawy, если законопроект будет принят, то стоимость въездной визы в Египет вырастет с $25 до $45 из-за нового сбора.



В свою очередь, Федерация туристических палат Египта выпустила заявление с призывом к премьеру Мустафе Мадбули и министру туризма и древностей Шерифу Фатхи вмешаться и остановить принятие законопроекта.

"Если решение об увеличении стоимости виз будет принято, то это окажет серьезное негативное влияние на въездной туризм в Египет.

Оно приведет к ограничению роста въездного турпотока или даже к его спаду, что ослабит позиции египетского туризма в пользу его конкурентов в регионе", - цитирует заявление Masrawy.



В прошлый раз Египет поднимал цены на визы в мае 2014 года. Однократная виза на срок до 30 дней подорожала с $15 до $25.

В 2017 году выросла стоимость многократной визы с $35 до $60, она действует в течение полугода.

Как сообщал ранее Росстат, число туристических поездок россиян за рубеж выросло на 15% с января по сентябрь 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, с 8,71 млн до 10,04 млн,

При этом Египет оказался в этом списке на втором месте после Турции.

В эту североафриканскую страну за 9 месяцев выехало 1 146 602 российских туриста. Рост составил 37,3%.

/TOURBUS.RU