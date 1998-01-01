Елена Мельникова: «Мы сделаем то, от чего ахнет рынок»

Гендиректор МАКСИПРАЙС проанализировала причины и перспективы недавнего слияния ее MICE&Event-компании с крупным агентством по продаже авиабилетов "Авиа Центр"

Как мы сообщали ранее, одно из крупнейших агентств по продаже авиабилетов "Авиа Центр" стало владельцем МАКСИМАЙС – крупной MICE&Event-компании.

Что знаменует собой создание альянса этих участников рынка делового туризма, какое будущее ждет МАКСИМАЙС - об этом «Турбизнесу рассказала основатель и генеральный директор компании Елена МЕЛЬНИКОВА.

Как рассказала Елена Меньникова «Идея слияния родилась ь у меня, я ее достаточно долго ее обдумывала. Много было сделано и достигнуто при развитии МАКСИМАЙС. Пожалуй, нет людей на рынке, кто был бы равнодушен к нашей компании. Много трендсеттерских решений и ноухау было придумано именно в МАКСИМАЙС».

Ро словам эксперта, «Мы пережили пандемию даже с некоторым успехом, мы примерно на полгода опередили рынок по онлайн-ивентам. Первыми стали их проводить. Но время идет, всё меняется, и нужен сильный партнер для дальнейшего развития. Партнер с точки зрения структурных решений, онлайн-решений, с позиции управленческой структуры и пр».

«MICE требует серьезного финансирования, это вопрос серьезно волновал меня после пандемии, хотелось найти партнера, у которого нет сильно развитого MICE-направления, и который был бы рад «украсить» свой бизнес этим направлением. С Сергеем Богачевым мы были знакомы достаточно давно, общались ещё до пандемии. И даже разговор с ним начался именно тогда. Я решила, что именно такой партнер нам нужен для дальнейшего развития. Есть еще много идей для развития и для МАКСИМАЙС, и для Авиа Центра.

Такие союзы дают только плюс, гораздо легче вместе найти точки опоры, услышать клиента и создать для него сервис, который был бы единой экосистемой, которая дает возможность работать по всем корпоративным задачам: и по командировкам, и по бизнес-мероприятиям, и по ивентам. Развитие, на мой взгляд, это найти путь и найти единомышленников, которые позволят создать уникальный сервис для клиентов, работать бесперебойно и отзываться на все трудности рынка», - добавила гендиректор компании.

При этом, по ее словам, бренд МАКСИМАЙС сохраняется, это ведь точка опоры. Все эти нюансы и детали обсудили заранее. Административная и структурная самостоятельность сохраняются.

Эксперт ччитает, что «синегрия - это единое целеполагание, жизненные ценности, образ мышления. На мой взгляд, именно в этих моментах мы совпадаем: создавать, созидать, разрабатывать, проводить в жизнь, тонко чувствовать рынок и клиента.

Я считаю, что мы хорошо двигаемся в этом направлении. Дополнительные преимущества, которые Авиа Центр дает своим корпоративным клиентам: высокий уровень качества, высокий уровень автоматизации.

То, чего не хватало МАКСИМАЙС - как раз системности, автоматизации, высокого уровня цифровых решений – эти важные дополнения внесет Авиа Центр. Уверена, это будет очень хорошо».

...мне кажется, что обязательно надо сохранять то, чего достигла МАКСИМАЙС: умение делать поистине уникальные мероприятия любого масштаба».

Как отметила также кобеседница у нее есть ощущение, «что нужно развивать, а что нет, и куда идти. Да, для меня это несколько новый этап. Планы по развитию стандартного MICE, планы по автоматизации, по структурным изменениям, по работе с рынком – грандиозные. Будем двигаться потихоньку, не всё сразу получается, это не так просто. Прежде всего, это непросто для сотрудников. Наша важная задача – сохранить людей, беречь и уважать их. Будем 150 раз отмерять, прежде чем отрезать».

При этом Елена Мельникова обещает: “Я всё равно сделаю то, от чего ахнет рынок. Что будет актуальным и передовым. Обычно все передовое заканчивается «помидорами в спину», но через какое-то время весь рынок начинает это делать".

