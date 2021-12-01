Главная
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Новости
14 ноября
Пять российских туристов пострадали сегодня в ДТП с туристическим автобусом в Египте

Это уже второе крупное ДТП за неделю,в котором серьезно пострадали отдыхающие в Египте россияне


Picture background

 

Микроавтобус с туристами попал в ДТП между курортами Аль-Кусейр и Марса-Алам в Египте, среди пострадавших – российские туристы, сообщает сегодня газета An-Nahar.

"Пятеро российских туристов пострадали в ДТП в провинции Красное море в Египте. Это второй подобный инцидент за неделю. Туристический микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем между курортами Аль-Кусейр и Марса-Алам.

В результате происшествия погиб один гражданин Египта и пострадали семь человек, включая пять российских туристов и двух граждан Азербайджана", - пишет издание, которое цитирует «Интерфакс».

Как отмечает газета, пострадавшие были доставлены в центральную больницу Аль-Кусейр.
В Ассоциации туроператоров России уточнили, что туристы приобрели "уличную" экскурсию у одной из египетских турфирм.

Напомним, что, как мы сообщали ранее, во вторник в Египте произошло еще одно ДТП с российскими туристами. На оживленной трассе Рас-Гариб-Хургада автобус с туристами из России, Швеции и Литвы, который направлялся на экскурсию в Каир, столкнулся с тяжелым грузовиком, в результате пострадали 38 человек, из которых 25 россиян.

Одна российская туристка и водитель-египтянин погибли.

 

На вчерашний день десять российских туристов оставались в больнице после ДТП, соообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

 

"На данный момент в больнице остаются 10 человек. Часть туристов туроператор отвез в отели, они продолжат свой отпуск. При отсутствии медицинских противопоказаний туристы будут возвращаться плановыми рейсами в течение ближайших 7 дней.

В случае необходимости изменения рейса ввиду продолжения лечения, туроператор окажет всю необходимую помощь по замене авиабилетов", - рассказали в объединении.

По данным РСТ, также есть один запрос от туриста на досрочное возвращение в Россию.

 

ДТП в Египте, в которые нередко попадают туристы, чаще всего происходят из-за тяжелых условий труда водителей, но существенного влияния на спрос на поездки в эту страну они не оказывают, отмечал ранее генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян

 

«Обычно туристы выезжают в Каир из Хургады или из Шарм-эль-Шейха в районе 5-6 утра и возвращаются в курортные отели примерно к часу ночи. Они ложатся спать, а водитель в 5 утра везет уже другую группу на экскурсию в Каир. До этого он два-три часа пытается поспать в багажном отделении или на задних сиденьях автобуса. То есть перегрузки у водителей страшные. Это в России любой офицер ГИБДД имеет право остановить туристический автобус и проверить ленту тахографа.

А сколько за рулем провел египетский водитель и сколько он спал перед очередным рейсом, знает только он сам.

Поэтому, к сожалению, такие ДТП в Египте – не редкость», - отмечал эксперт.

/TOURBUS.RU

 


