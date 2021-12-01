Новости Пять российских туристов пострадали сегодня в ДТП с туристическим автобусом в Египте Это уже второе крупное ДТП за неделю,в котором серьезно пострадали отдыхающие в Египте россияне

Микроавтобус с туристами попал в ДТП между курортами Аль-Кусейр и Марса-Алам в Египте, среди пострадавших – российские туристы, сообщает сегодня газета An-Nahar. "Пятеро российских туристов пострадали в ДТП в провинции Красное море в Египте. Это второй подобный инцидент за неделю. Туристический микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем между курортами Аль-Кусейр и Марса-Алам. В результате происшествия погиб один гражданин Египта и пострадали семь человек, включая пять российских туристов и двух граждан Азербайджана", - пишет издание, которое цитирует «Интерфакс».



Как отмечает газета, пострадавшие были доставлены в центральную больницу Аль-Кусейр.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что туристы приобрели "уличную" экскурсию у одной из египетских турфирм.



Напомним, что, как мы сообщали ранее, во вторник в Египте произошло еще одно ДТП с российскими туристами. На оживленной трассе Рас-Гариб-Хургада автобус с туристами из России, Швеции и Литвы, который направлялся на экскурсию в Каир, столкнулся с тяжелым грузовиком, в результате пострадали 38 человек, из которых 25 россиян. Одна российская туристка и водитель-египтянин погибли. На вчерашний день десять российских туристов оставались в больнице после ДТП, соообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "На данный момент в больнице остаются 10 человек. Часть туристов туроператор отвез в отели, они продолжат свой отпуск. При отсутствии медицинских противопоказаний туристы будут возвращаться плановыми рейсами в течение ближайших 7 дней. В случае необходимости изменения рейса ввиду продолжения лечения, туроператор окажет всю необходимую помощь по замене авиабилетов", - рассказали в объединении. По данным РСТ, также есть один запрос от туриста на досрочное возвращение в Россию. ДТП в Египте, в которые нередко попадают туристы, чаще всего происходят из-за тяжелых условий труда водителей, но существенного влияния на спрос на поездки в эту страну они не оказывают, отмечал ранее генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян «Обычно туристы выезжают в Каир из Хургады или из Шарм-эль-Шейха в районе 5-6 утра и возвращаются в курортные отели примерно к часу ночи. Они ложатся спать, а водитель в 5 утра везет уже другую группу на экскурсию в Каир. До этого он два-три часа пытается поспать в багажном отделении или на задних сиденьях автобуса. То есть перегрузки у водителей страшные. Это в России любой офицер ГИБДД имеет право остановить туристический автобус и проверить ленту тахографа. А сколько за рулем провел египетский водитель и сколько он спал перед очередным рейсом, знает только он сам. Поэтому, к сожалению, такие ДТП в Египте – не редкость», - отмечал эксперт. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка