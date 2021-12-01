|
|
14 ноября
Пять российских туристов пострадали сегодня в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Это уже второе крупное ДТП за неделю,в котором серьезно пострадали отдыхающие в Египте россияне
Микроавтобус с туристами попал в ДТП между курортами Аль-Кусейр и Марса-Алам в Египте, среди пострадавших – российские туристы, сообщает сегодня газета An-Nahar.
"Пятеро российских туристов пострадали в ДТП в провинции Красное море в Египте. Это второй подобный инцидент за неделю. Туристический микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем между курортами Аль-Кусейр и Марса-Алам.
В результате происшествия погиб один гражданин Египта и пострадали семь человек, включая пять российских туристов и двух граждан Азербайджана", - пишет издание, которое цитирует «Интерфакс».
Одна российская туристка и водитель-египтянин погибли.
На вчерашний день десять российских туристов оставались в больнице после ДТП, соообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"На данный момент в больнице остаются 10 человек. Часть туристов туроператор отвез в отели, они продолжат свой отпуск. При отсутствии медицинских противопоказаний туристы будут возвращаться плановыми рейсами в течение ближайших 7 дней.
В случае необходимости изменения рейса ввиду продолжения лечения, туроператор окажет всю необходимую помощь по замене авиабилетов", - рассказали в объединении.
По данным РСТ, также есть один запрос от туриста на досрочное возвращение в Россию.
ДТП в Египте, в которые нередко попадают туристы, чаще всего происходят из-за тяжелых условий труда водителей, но существенного влияния на спрос на поездки в эту страну они не оказывают, отмечал ранее генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян
«Обычно туристы выезжают в Каир из Хургады или из Шарм-эль-Шейха в районе 5-6 утра и возвращаются в курортные отели примерно к часу ночи. Они ложатся спать, а водитель в 5 утра везет уже другую группу на экскурсию в Каир. До этого он два-три часа пытается поспать в багажном отделении или на задних сиденьях автобуса. То есть перегрузки у водителей страшные. Это в России любой офицер ГИБДД имеет право остановить туристический автобус и проверить ленту тахографа.
А сколько за рулем провел египетский водитель и сколько он спал перед очередным рейсом, знает только он сам.
Поэтому, к сожалению, такие ДТП в Египте – не редкость», - отмечал эксперт.
