На этой неделе СМИ сообщили возможности приема карт «Мир» в новой стране: система могла бы заработать в Омане, написал ТАСС со ссылкой на председателя Оманско-российского совместного делового совета Хамед ад-Дахаб. Оплату «Миром» в разное время уже обещали в Индонезии, Индии, Малайзии, Иордании, Бахрейне, Китае, Таиланде, Пакистане, Молдавии, ОАЭ, Монголии, Египте, Сирии, Перу, на Шри-Ланке и Маврикии, - сообщает сегодня АТОР, К примеру, в Турции она вроде и была внедрена, но после введения в феврале 2024 года блокирующих санкций против оператора – Национальной системы платежных карт – работать перестала. В этом году там пытались ввести оплату по QR-кодам, но, по словам туристов, пока такая система практически нигде не работает. В мае 2025 года оплата картами «Мир» вроде бы должна была заработать в Иране, но Минэкономразвития пока не рекомендует туристам посещать страну: после ирано-израильского конфликта продажа туров туда еще не открыта. Сейчас с большими ограничениями карту можно использоваться в Азербайджане, Армении, Вьетнаме, Венесуэле, Мьянме, Лаосе. Без ограничений «Мир» действует только в Абхазии, Беларуси и на Кубе. «Можно пользоваться» – понятие тоже условное. Часто прием карт «Мир» сводится к одному-двум банкам, зачастую сопряжен с неудобствами вроде ограниченного функционала (только снятие наличных), строгими лимитами, невыгодными курсами конвертации или элементарной проблемой поиска работающих терминалов, - отмечают эксперты АТОР. В Абхазии карту «Мир» принимают все банкоматы и терминалы. И, по отзывам туристов, карты работают. Во Вьетнаме «Мир» поддерживает только VRB (Вьетнамско-Российский совместный банк). И терминалов всего около 350 по всей стране. Картой можно расплачиваться в ресторанах и магазинах, в которых есть терминал банка, а также снимать деньги в банкоматах. Туристы сообщают, что банкоматы VRB найти непросто, а обменный курс порой «не соответствует официальному». На Кубе карты российской платежной системы принимают по всей стране. Их принимают повсеместно в отелях 4-5*, ими можно оплатить массаж, стирку и пр. Только стоит подготовиться к тому, что курс будет выше: на сегодняшний день на Кубе он составляет 88,9 руб. за доллар, тогда как в России он сейчас ниже – 83,2 руб. При этом на форумах туристы подчеркивают, что терминалы даже в туристических городах Кубы есть не везде и рекомендуют иметь при себе наличные. В Мьянме расплачиваться российской картой здесь можно в некоторых отелях, ресторанах и клиниках. В торговых центрах для россиян установили терминалы с надписью «MIR cards only». По отзывам туристов, картой действительно можно оплатить в некоторых отелях и ресторанах, но курс обмена невыгодный. В Лаосе «Мир» начал действовать в тестовом режиме в конце ноября 2023 года. Туристы сообщают, что можно снять наличные в банкоматах JDB banka. Путешественники отмечают, что комиссия за оплату в ресторанах и магазинах в Лаосе высокая. В Венесуэле платежная система запустилась в июне 2023 года. Только вот по отзывам путешественников, расплатиться картой в ресторане или магазине получается не всегда, в основном «Мир» работает в туристических местах. В Азербайджане карты «Мир» в банке «ВТБ Азербайджан» начали принимать в 2024 году. Сейчас можно снять наличные и оплатить покупки в городе или на морском курорте Sea Breeze. В Армении карты российской платежной системы принимает только «ВТБ Армения». Оплатить покупки можно в ресторанах и магазинах, в которых есть терминал банка. Также туристы сообщают, что «Миром» можно расплатиться в «Яндекс.Такси». В Беларуси российские карты принимают везде, можно использовать для оплаты любых покупок и снятия белорусских рублей. Расплатиться можно в том числе через Mir Pay. В Казахстане «Мир» обслуживает только один банк – «ВТБ Казахстан». Но туристы на форумах пишут, что расплатиться ими в ресторанах и магазинах практически невозможно. Проще снять наличные. В Таджикистане «Мир» принимает только один банк – Dushanbe City. Но пока с российской карты через них можно снять только наличные, расплатиться картой в ресторане или магазине не получится. /TOURBUS.RU

