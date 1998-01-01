Новости

Курорт «Завидово» расширяется и готов принимать миллион туристов в год

Среди представленных сегодня новых объектов курорта - центр отдыха с самым крупным аквапарком в России, конгресс-холл, комплекс отелей, рестораны и магазины, семейный парк, горнолыжный склон

В Тверской области введена в эксплуатацию вторая очередь всесезонного курорта «Завидово Парк», входящего в группу компаний «Васта»

Среди новых объектов курорта Завидово - многофункциональный центр отдыха с самым крупным аквапарком в России, конгресс-холл, комплекс отелей, рестораны и магазины, семейный парк, горнолыжный склон.



Вторая очередь курорта Завидово реализована в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке корпораций ВЭБ.РФ и Туризм.РФ, Минэкономразвития РФ, Правительства Тверской области.

Общий объём инвестиций в строительство второй очереди курорта составил 41,8 млрд рублей, из них 29,3 млрд рублей предоставлены ВЭБ.РФ.



В сегодняшней торжественной церемонии открытия второй очереди приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, генеральный директор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов, старший банкир блока «Бизнес. Партнерство. Развитие» корпорации ВЭБ.РФ Антон Перин, генеральный директор группы компаний «Васта» Сергей Бачин.

«Реализация таких масштабных проектов, как многофункциональный комплекс «Завидово Парк» с одним из крупнейших аквапарков, наглядно показывает, как туризм становится реальной точкой роста для экономики всего региона. Этот проект — успешный пример совместной работы государства и бизнеса, когда инвестиции в туризм приводят к комплексному развитию территории. Завидово - проект мирового уровня, визитная карточка всего региона», - отметил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

В своём выступлении временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев назвал Завидово флагманским проектом в Тверской области в сфере туризма: «В Завидово сформировано уникальное пространство для семейного круглогодичного отдыха c крупнейшим в Центральной России центром водных развлечений.

Курорт Завидово уже стал драйвером развития туризма в Тверской области. Только в 2024 году число гостей, отдохнувших на курорте, превысило 700 тысяч».

«Открытие новых инфраструктурных объектов курорта Завидово – это 1130 современных гостиничных номеров, созданных в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Это настоящий туристический магнит, точка притяжения путешественников со всей страны!

Уверен, Завидово станет настоящим туристическим хабом для различных категорий туристов, включающих пассажиров речных круизов», – отметил генеральный директор Туризм.РФ Сергей Суханов.

«Завидово — это проект комплексного развития территории, который мы активно развиваем с 2008 года, - подчеркнул генеральный директор группы компаний «Васта» Сергей Бачин. - За это время наряду с отелями и разнообразной туристической инфраструктурой нам удалось создать в Завидово современное и комфортное место для жизни, работы, учебы.

Новые возможности курорта способны удовлетворить самые разнообразные потребности наших гостей, привлекут еще больше туристов и позволят им насладиться качественным отдыхом в комфортных условиях.

Уже в следующем году мы рассчитываем принять более 1 млн посетителей».





Три новых отеля имеют общую емкость 1130 номеров, они рассчитаны на различные сегменты аудитории. Это две четырёхзвездочные гостиницы «Эрбелия» и «Рябина» с ресторанами, конференц-центрами и СПА, а также апарт-отель «Бревис».

Отели находятся под управлением компании «Васта». После открытия новых отелей общий номерной фонд курорта Завидово составляет 1700 номеров.

Важнейшей точкой притяжения для гостей курорта станет многофункциональный центр отдыха «Завидово Парк» общей площадью 55 тыс. кв.м.

Здесь расположатся «Завидово Аква & СПА» - крупнейший крытый аквапарк в России, конгресс-центр, развлекательные объекты для семей с детьми, магазины и рестораны.

«Завидово Аква & СПА» - это самый современный и технологичный водный парк страны. В распоряжении гостей — 17 водных аттракционов и горок. К услугам гостей протяжённая «ленивая река» длиной 260 метров, 14 бассейнов, включая волновой, а также четыре открытых бассейна на свежем воздухе. Для семей с детьми предусмотрены две игровые зоны — 10 горок и отдельный бассейн для малышей.

Велнес-пространство занимает 1350 кв. м и состоит из разнообразных парных, саун, хаммамов, массажных кабинетов, снежной комнаты и шести бассейнов. Уникальна конструкция кровли аквапарка - она создаёт эффект открытого неба. Два купола покрыты специальной пленкой, пропускающей естественный солнечный свет и ультрафиолет, что позволяет загорать даже зимой.

Опрошенные ТБ представители турбизнеса и корпоративных заказчиков, присутствовавшие на торжественной церемонии открытия второй очереди «Завидово Парка», считают сегодняшнее событие новой главой в развитии туриндустрии России.

/TOURBUS.RU

Фото: ГК "Веста", Медиахолдинг "Турбизнес"