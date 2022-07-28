Эксперт: Консульства Франции и Италии пока что продолжают выдавать мультивизы

Глава компании VCP Travel Михаил Абасов проанализировал ситуацию после публикации последней инициативы Еврокомиссии

Несмотря на рекомендацию Европейской комиссии в рамках 19-го пакета санкций против РФ прекратить российским гражданам выдачу шенгенских мультивиз, некоторые консульства, прежде всего Франции и Италии, пока продолжают их выдавать, хотя и на небольшие сроки, рассказал , руководитель компании VCP Travel Михаил Абасов, которого сегодня цитирует пресс-служба РСТ.

«Первое и ключевое, что нужно понимать: ноябрьская рекомендация – инициатива, а не директива. Каждое государство-член Шенгенского соглашения будет применять ее, исходя из своих национальных интересов. Что же касается слухов о полном прекращении выдачи виз, то сейчас такого решения нет, это даже не обсуждается на уровне ЕС.

Мультивизы продолжают выходить и после введения 19-го пакета санкций. Возможно, что пока консульства обрабатывают заявления, поданные еще до появления рекомендации.

Чуть позже мы увидим действие инициативы в полной мере», – подчеркнул он.

Г-н Абасов также напомнил, что многие консульства и до этого довольно скупо выдавали мультивизы, как правило, ограничиваясь выпуском однократных разрешений. Для них, по сути, ничего не меняется.

А вот страны, которые ранее радовали россиян мультивизами, такие, как Италия или Франция, с высокой долей вероятности увеличат процент выдачи однократных виз до 95-98%.

«При этом консульства декларируют, что не отменят выдачу мультивиз, если речь идет о поездках по гуманитарным соображениям, наличии близких родственников, постоянно проживающих в Евросоюзе, или о профессиональной необходимости, например, для журналистов. Прогнозировать развитие ситуации сложно, ведь геополитическая обстановка может качнуться в любую сторону.

На текущий момент прогноз пессимистичный, но более вероятный сценарий – не полный запрет, а ужесточение правил до уровня тех же Нидерландов, где визы выдаются только тем, у кого в ЕС проживают близкие родственники.

У Европейской комиссии есть потенциал, чтобы оказывать давление на государства, все еще сопротивляющиеся такому исходу: в их числе Греция, Франция, Италия и Испания», – пояснил он.

Говоря о гипотетической возможности получить мультивизу сейчас, Михаил Абасов упомянул о двух ключевых факторах, которые могут этому помочь: «Во-первых, это безупречный пакет документов, доказывающий финансовую состоятельность заявителя и прочные социальные связи с родиной.

Во-вторых, столь же безупречная визовая история. Консульства смотрят на наличие как минимум двух-трех ранее использованных шенгенских виз, причем в строгом соответствии правилам первого въезда в страну, выдавшую визу.

Тот, кто пренебрегает этими условиями, рискует получить осложнения с получением любой шенгенской визы в будущем»,.

Таким образом окно возможностей для получения мультивиз для россиян пока не захлопнулось, но стремительно сужается.

«Период две-три недели после принятия инициативы станет ключевым для понимания новых правил игры, которые, судя по всему, сведут выдачу многократных виз к единичным случаям», - заключил эксперт.

/TOURBUS.RU