Георгий Мохов: Ответственность туроператоров и турагентов разграничат

Мы завершаем публикацию аналитического обзора главы юридического агентства "Персона Грата" о предстоящих важных изменениях в туристическом законодательстве

Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» и автор ТГ-канала «Юридические новости-Туризм» Георгий МОХОВ по традиции рассказывает о перспективных изменениях в законодательстве. Сегодня — третья, заключительная часть его аналитического обзора.

Осенняя сессия в Госдуме во многом посвящена вопросам, связанным с туризмом: внесены и рассматриваются взаимосвязанные законопроекты, определяющие важные для отрасли дефиниции, изменяется понятие туристского продукта, уточняется распределение ответственности между субъектами турдеятельности, предпринята попытка регулирования деятельности онлайн-агрегаторов.





...Доработан и получил положительное заключение законопроект о разграничении ответственности туроператоров, турагентов и третьих лиц.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Согласно его положениям, туроператор несет ответственность по договору о реализации туристского продукта, заключенному в том числе турагентом: за непредоставление турагенту, туристу или иному заказчику необходимой и достоверной информации о туристском продукте или условиях путешествия; за несоответствие услуг, входящих в туристский продукт, согласованным условиям путешествия; за нарушение запрета на включение в туристский продукт в сфере внутреннего туризма или въездного туризма услуг средств размещения, сведения о которых отсутствуют в реестре классифицированных средств размещения, а также услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, сведения о которых не содержит соответствующий реестр.

Кроме того, установлено, что ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу туриста вследствие недостатка услуги, входящей в туристский продукт, несет лицо, непосредственно оказавшее такую услугу и ставшее причинителем вреда.

В свою очередь, турагент несет самостоятельную ответственность в случае неисполнения следующих обязательств: по перечислению денежных средств, полученных от туриста и (или) иного заказчика, на расчетный счет туроператора, по согласованию с туроператором условий путешествия на основании запроса туриста и (или) иного заказчика, адресованного турагенту; по уведомлению туроператора о заключении договора о реализации туристского продукта. Турагент также несет ответственность за непредоставление необходимой и достоверной информации об условиях путешествия и туристском продукте.

При этом турагент не отвечает за убытки и причиненный туристу или иному заказчику вред, которые возникли вследствие непредоставления туроператором турагенту полной и достоверной информации, предназначенной для туриста или иного заказчика турпродукта.

Минэкономразвития должно разработать и утвердить типовую форму договора с учетом новых требований в течение шести месяцев с момента принятия норматива.

Проект о разграничении ответственности готовится к внесению в Государственную Думу в установленном порядке, его рассмотрение ожидается в осеннюю сессию.

/TOURBUS.RU