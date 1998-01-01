|
13 ноября
Георгий Мохов: Понятие турпродукта изменится
Мы продолжаем публикацию аналитического обзора главы юридического агентства "Персона Грата" о предстоящих важных изменниях в туристическом законодательстве
Мы продолжаем публикацию обзора вице-президента РСТ, генеральный директора юридического агентства «Персона Грата» и автора ТГ-канала «Юридические новости-Туризм» Георгия Мохова, посвященного перспективным изменениям в законодательстве, которую мы начали во вчерашнем выпуске.
Осенняя сессия в Госдуме во многом посвящена вопросам, связанным с туризмом: внесены и рассматриваются взаимосвязанные законопроекты, определяющие важные для отрасли дефиниции, изменяется понятие туристского продукта, уточняется распределение ответственности между субъектами турдеятельности, предпринята попытка регулирования деятельности онлайн-агрегаторов.
...Еще один законопроект, рассмотренный и принятый Государственной Думой в первом чтении осенью, предусматривает изменение понятия «туристский продукт». Так, проектом закона № 918087-8 предлагается разделить понятия туристского продукта для выездного туризма и внутреннего/въездного туризма.
По мнению разработчиков, принятие инициативы позволит повысить безопасность туристов и выведет бизнес из серой зоны.
В новой редакции туристский продукт – это комплекс туристских услуг, предоставляемых за общую цену (независимо от набора услуг, включаемых в эту цену), формируемый туроператором с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.
В закон вносится и новая статья «Особенности формирования туристского продукта», которая гласит, что при формировании туроператором туристского продукта в сфере выездного туризма в комплекс услуг, входящих в такой туристский продукт, включаются услуги по перевозке из России в страну (место) временного пребывания и услуги по размещению в стране (месте) временного пребывания.
При формировании туроператором туристского продукта в сфере въездного туризма и внутреннего туризма в комплекс услуг включаются услуги по размещению на территории РФ, а также не менее одной дополнительной услуги из указанных в законе.
К таким услугам может относиться перевозка любым видом транспорта, трансфер, экскурсионное обслуживание, услуги гида-переводчика или инструктора-проводника, а также прочие услуги, входящие в договор.
Такой законопроект особенно актуален на фоне роста спроса к путешествиям по стране, когда стремительными темпами растет количество «серых» игроков, не считающих нужным регистрировать себя в качестве туроператорской компании и страховать свою ответственность перед туристами.
Это создает риски безопасности и обмана туристов.
Кроме того, расширение понятия турпродукта на внутреннем рынке позволит большему числу туроператоров применять освобождение от НДС, что особенно актуально в связи с понижением порога предельного дохода упрощенной системы налогообложения без НДС с 60 млн рублей до 10 млн рублей.
/TOURBUS.RU
Окончание обзора — в нашем завтрашнем выпуске
