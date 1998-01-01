Горячие авиановости

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia полетит из Москвы в Бангкок/ "Аврора" свяжет Хабаровск с Шанхаем/ «Аэрофлот» вводит третий еженедельный рейс из Красноярска в Пекин

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia полетит из Москвы в Бангкок

Крупнейший азиатский лоукостер AirAsia планирует в течение шести месяцев начать выполнять прямые рейсы по маршруту Бангкок - Москва. Об этом ТАСС сообщил председатель правления авиакомпании Тони Фернандес.

"Буквально вчера моя команда сообщила, что нашла самолеты, которые позволят нам летать в Россию. Сейчас мы работаем со страховыми компаниями, решая вопросы оплаты.

Первый маршрут, который мы рассматриваем для запуска в течение следующих шести месяцев, - это рейсы между Бангкоком и Москвой", - сказал глава перевозчика на полях международного туристического форума Tourise, который проходит в Эр-Рияде.

По его словам, AirAsia видит высокий потенциал для развития туризма между Россией и странами Юго-Восточной Азии.

Компания рассчитывает на взаимный интерес пассажиров и намерена активно продвигать российское направление среди жителей региона.

"Россия - удивительная страна, которая может многое предложить людям из Юго-Восточной Азии. Мы будем очень активно продвигать Россию среди жителей Азиатско-Тихоокеанского региона.

Я знаю, что могу создать спрос на поездки в Россию. Я знаю, что могу создать спрос на поездки россиян в нашу часть мира", - подчеркнул г-н Фернандес.

"Аврора" свяжет Хабаровск с Шанхаем

Авиакомпания "Аврора" расширяет программу полетов в Китай и свяжет Хабаровск регулярными рейсами с Шанхаем, сообщает пресс-служба компании.

"Полеты из Хабаровска в Шанхай будут выполняться с 24 декабря 2025 года два раза в неделю. Вылет из Хабаровска - по средам и воскресеньям, из Шанхая - по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

Рейс будет выполняться на воздушном судне А319.



"Аврора" - крупнейший авиаперевозчик на Дальнем Востоке. Парк авиакомпании насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, столько же DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6.

В 2021 году на базе "Авроры" была создана единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных перевозчиков: "Хабаровских авиалиний" (Хабаровский край), "Якутии", "Полярных авиалиний" (оба - Якутия), "Камчатского авиапредприятия" (Камчатский край), "ЧукотАвиа" (Чукотский автономный округ).



«Аэрофлот» вводит третий еженедельный рейс из Красноярска в Пекин

Группа «Аэрофлот» с 26 ноября вводит третий еженедельный рейс из Красноярска в Пекин. Дополнительный рейс SU6621/SU6622 будет выполняться авиакомпанией «Россия» по средам. Продажа билетов открыта.

Таким образом авиаперевозчик будет выполнять полёты из Красноярска по вторникам, средам и субботам. А из Пекина — по средам, четвергам и воскресеньям.

Ожидается, что дополнительный рейс будет пользоваться спросом у жителей региона, и способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока между Сибирью и столицей КНР, - отмечают в авиакомпании.

/TOURBUS.RU