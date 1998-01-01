|
12 ноября
«Азимут» свяжет Краснодар с Израилем
Рейсы в аэропорт им. Бен-Гуриона будут осуществляться по средам и воскресеньям, начиная с 10 декабря
С 10 декабря авиакомпания «Азимут» возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив. Авиабилеты уже поступили в продажу.
Их стоимость начинается от 10 810 руб. из Краснодара в Тель-Авив, и от 8 965 руб. из Тель-Авива в Краснодар, дополнительно к тарифу взимаются аэропортовые и государственные сборы.
«Мы особенно ценим сотрудничество с авиакомпаниями и региональными партнёрами: благодаря их усилиям жители юга России получили прямой и быстрый доступ к Израилю — от святынь Иерусалима до пляжей Эйлата и яркой набережной Тель Авива.
Возобновление рейсов — не просто удобство, а уверенный сигнал о восстановлении туристических связей до допандемийного уровня. Ждём жителей юга России в Израиле круглый год», - отметила Ксения Воронцова, глава российского представительства Министерства туризма Израиля.
Как мы сообщали ранее МИД РФ не видит препятствий в посещении Израиля российскими туристами, в стране в настоящее время безопасно.
"Принимая во внимание стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", - говорится в письме МИД РФ, полученным в ответ на запрос АТОР в конце октябпря
Фото: Представительство по туризму Израиля в РФ
