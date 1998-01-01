Главная
Новости
12 ноября
«Азимут» свяжет Краснодар с Израилем

Рейсы в аэропорт им. Бен-Гуриона будут осуществляться по средам и воскресеньям, начиная с 10 декабря


 

С 10 декабря авиакомпания «Азимут» возобновляет полеты из Краснодара в Тель-Авив. Авиабилеты уже поступили в продажу.

Их стоимость начинается от 10 810 руб. из Краснодара в Тель-Авив, и от 8 965 руб. из Тель-Авива в Краснодар, дополнительно к тарифу взимаются аэропортовые и государственные сборы.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю по средам и воскресеньям. Время в пути составит 3 часа 20 минут, - сообщает пресс-служба Минтуризма Израиля.


В настоящий момент авиасообщение между Россией и Израилем доступно из пяти городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод и Краснодара. Рейсы осуществляют 3 авиакомпании: «Азимут», EL AL и Red Wings.

«Мы особенно ценим сотрудничество с авиакомпаниями и региональными партнёрами: благодаря их усилиям жители юга России получили прямой и быстрый доступ к Израилю — от святынь Иерусалима до пляжей Эйлата и яркой набережной Тель Авива.

Возобновление рейсов — не просто удобство, а уверенный сигнал о восстановлении туристических связей до допандемийного уровня. Ждём жителей юга России в Израиле круглый год», - отметила Ксения Воронцова, глава российского представительства Министерства туризма Израиля.

 

Как мы сообщали ранее МИД РФ не видит препятствий в посещении Израиля российскими туристами, в стране в настоящее время безопасно.

"Принимая во внимание стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", - говорится в письме МИД РФ, полученным в ответ на запрос АТОР в конце октябпря


Сейчас находящимся на территории Израиля российским гражданам рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и избегать посещение районов, граничащих с Ливаном, а также Сектором Газа и западном берегом реки Иордан.
"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо строго выполнять указания израильских властей и при наличии такой возможности поддерживать оперативную связь с посольством России в Тель-Авиве", - подчеркнули в МИД.

При этом, как отметили в АТОР, Минэкономразвития пока не отменил рекомендации туроператорам не продавать туры в эту страну введенные на фоне обострения обстановки в июне этого года.
"После официальной позиции МИД РФ турбизнес ожидает ее от регулятора. Было направлено письмо в Минэкономразвития. Ждем решения надзорного органа", - добавили в АТОР.

/TOURBUS.RU

 

 Фото: Представительство по туризму Израиля в РФ

 


