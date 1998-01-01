Новости

«Слетать.ру» назвал ТОП-10 зарубежных новогодних направлений

Уровень спроса на новогодние туры в Таиланд, Вьетнам и КНР на 73% превышает предвыдущие показатели

На азиатские страны у туроператоров приходится 50-60% продаж новогодних туров за рубеж, - сообщает сегодня АТОР.

По данным «Слетать.ру», уровень спроса на новогодние заезды (с 31 декабря по 10 января) в ТОП-3 стран на 72,8% превышает аналогичные показатели предыдущего года.

ТОП-10 спроса на новогодний отдых в странах Азии:

Таиланд

Вьетнам

Китай

Индонезия

Филиппины

Шри-Ланка

Малайзия

Индия

Сингапур

Южная Корея

Таиланд занимает первое место уже очень много лет подряд. У Coral Travel, Pegas Touristik, Fun&Sun «Интурист», Space Travel, ПАКС, «Русского Экспресса», PAC Group, Ambotis Holidays на его долю приходится до 60% продаж туров в страны Азии на новогодний период. У «Слетать.ру» статистика доходит до 66%.

«Места на чартерных рейсах из Москвы на Пхукет на праздничный период распроданы на 85%. Из Москвы в Паттайю (полетная программа была выставлена месяц назад) – на 60%. В прошлом году у нас чартерные рейсы были только на Пхукет», – рассказали в Coral Travel.

Но, при всей популярности, в относительных значениях направление сдает позиции.

В прошлом году на Таиланд приходился 81% бронирований новогодних туров в Азию. И по объемам прироста Таиланд уже уступает Вьетнаму, куда турпоток растет «с низкой базы» до восьми раз в годовом выражении.

По данным «Слетать.ру» доля Вьетнама подросла с 6% в прошлом году до 22%. Причина в том числе в расширении чартерной программы до 18 городов вылета в РФ.

В Coral Travel рассказали, что чартерные рейсы из Москвы в Нячанг на новогодний период уже проданы на 86%.

Вьетнам уже немного обгоняет по спросу Таиланд в Anex. В этом году он был включен в премиальную концепцию Anex Priority, где Таиланд уже есть. Лидирует Вьетнам и в ITM group – 36% новогодних туров в Азию проданы туда.

Замыкает тройку лидеров Китай. В том числе по причине отмены виз для россиян, обширной полетной программы и разнообразия предложений.

По данным «Слетать.ру», доля Китая около 9%. Туроператоры отмечают заметный прирост в годовом выражении – у Space Travel, например, до трех раз.

Лидирующие позиции по объемам продаж занимает Китай у Corona Travel и TEZ Tour.

В числе направлений с хорошей динамикой прироста туроператоры выделяют Индию (Гоа), Шри-Ланку, Индонезию, Малайзию, Сингапур и Японию.

В Coral Travel говорят, что чартеры Nordwind Airlines в Гоа были заявлены всего месяц назад и уже распроданы на 40%. У Pegas Touristik Индия занимает третье место по объемам продаж с долей в 15%.

Что касается Индонезии, блоки мест туроператоров на новогодние даты распроданы у Ambotis Holidays и ITM group (распродали места еще в конце июля).

Индонезия занимает второе место по спросу у PAC GROUP, а у Space Travel новогодние продажи на этом направлении подросли в 1,5 раза в годовом выражении.

Руководитель PR-отдела ITM group Андрей Подколзин выделяет также Сингапур и Камбоджу. Спрос на последнюю вырос в три раза за счет оригинальных предложений компании и интереса к ним туристов. Новогодние туры для желающих отдохнуть в Сингапуре сейчас готовят в «Русском Экспрессе».

В Corona Travel довольны спросом на Японию и Южную Корею. Совокупно на эти страны приходится около 30% от общих объемов азиатских продаж. Почти все места на новогодние туры в эти страны уже распроданы.

«Интурист» включает в число стран, где интересно россиянам, Мьянму. Туристы летят туда в экскурсионные туры, в том числе на прямых рейсах из Новосибирска.

