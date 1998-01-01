Новости

Георгий Мохов: Агрегаторам придется определиться

Мы начинаем публикацию аналитического обзора главы юридического агентства "Персона Грата" о предстоящих важных изменниях в туристическом законодательстве

Вице-президент РСТ, генеральный директор юридического агентства «Персона Грата» и автор ТГ-канала «Юридические новости-Туризм» Георгий МОХОВ по традиции рассказывает о перспективных изменениях в законодательстве.

Осенняя сессия в Госдуме во многом посвящена вопросам, связанным с туризмом: внесены и рассматриваются взаимосвязанные законопроекты, определяющие важные для отрасли дефиниции, изменяется понятие туристского продукта, уточняется распределение ответственности между субъектами турдеятельности, предпринята попытка регулирования деятельности онлайн-агрегаторов.





Внесенный в Госдуму законопроект, призванный урегулировать деятельность туристских агрегаторов, обсуждался давно. Законопроект предусматривает изменения в федеральном законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и главное здесь – введение самого понятия онлайн-агрегатора в сфере туруслуг, что позволит выделить его в ряду других участников туристической цепочки.

По различным данным, доля туруслуг, совершаемых с помощью цифровых платформ, колеблется от 65% до 95% от всего объема. При этом правовой статус агрегаторов до сих пор остается неурегулированным. Отсутствие четкого регулирования приводит к путанице сфер ответственности участников рынка, уменьшает защиту прав туристов.

Необходимо определить правовой статус онлайн-агрегаторов, признаки деятельности и ответственность. В других сферах экономической деятельности такие законы уже есть, в туризме он также должен быть.

Агрегатор дает возможность заказчикам заключить с туроператором и турагентом договор о реализации турпродукта или договор возмездного оказания услуг с субъектом туриндустрии (исполнителем услуг), а также возможность осуществить оплату по таким договорам.

Но при этом в договорные отношения в части оказания туруслуг он не вступает.

На практике сейчас некоторые агрегаторы заключают договоры с туристами напрямую и, имея технические возможности, принимают все необходимые платежи, то есть фактически продают продукт или услуги. Согласно новому закону, такая деятельность не будет допускаться без вхождения агрегаторов в реестры туроператоров или турагентов.

Многие игроки, особенно небольшие, которые не определились, кто они – агрегаторы или туроператоры, продающие услуги и продукты, будут вынуждены изменять договорную и финансовую схему деятельности. Закон вынудит их определиться, но при этом вполне возможно, что различные виды деятельности начнут смешиваться и интегрироваться.

Законопроект встретил неоднозначную реакцию со стороны профессионального сообщества и по итогам проведенных консультаций будет дорабатываться.

