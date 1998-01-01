Погранслужба ФСБ РФ: За 9 месяцев Россию посетили почти 1,3 млн туристов

Число туристов из Вьетнама выросло на 137%, из Омана — на 132%

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, за 9 месяцев 2025 года в Россию было совершено 1 284 825 турпоездок.

Лидеры въездного турпотока не изменились. На первом месте Китай – со снижением на 5,6%, на втором – Германия (рост 2,8%). Сохранили свои позиции Арабские Эмираты, тоже со снижением на 11,2%, Кувейт (+9%), Южная Корея (+10%).

Как отмечают в пресс-службе РСТ, позиции других стран претерпели изменения, причем в некоторых случаях довольно кардинальные. Оман рекордно поднялся с 22 места на 10, прибавив 132,4%, а Катар, напротив, опустился с 19 места на 24, потеряв 20%.

Поток из Ирана снизился заметнее других – почти на 40%. Белоруссия, занимавшая в прошлом году 21 место, теперь на 11 (+99%). Но самый большой скачок у Вьетнама – с 32 места на 19 (+137%).

Среди других въездных рынков хороший рост у Индии (+49%) и Саудовской Аравии (+21%). Рост показывают Италия (+43%) и Франция (+26%), но с очень низкой базы.

Как и год назад, в топе-3 оказалась Туркмения, хотя, по словам туроператоров, туристов из этой страны быть не может – в отличие от Казахстана, Белоруссии и Узбекистана. Из Казахстана и Узбекистана едут, в основном, индивидуалы и семьи, из Белоруссии – группы, которые приезжают на своих автобусах.

Белорусские турфирмы не первый год активно налаживают связи со многими российскими регионами и предлагают своим туристам разнообразные программы от Калининграда до Дальнего Востока.

Общий въезд иностранцев с разными целями за 9 месяцев составил 12 270 283 прибытий, что на 6,2% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Хотя общий въезд в Россию с разными целями с января по сентябрь 2025 года снизился на 6%, число турпоездок не сократилось и даже, выросло на треть процента.

Эксперты отмечают, что на рынке въездного туризма произошло заметное перераспределение потоков: рекордно выросли показатели Вьетнама, Омана, Белоруссии, Индии и Саудовской Аравии и снизились – Китая, Ирана, ОАЭ и Катара. Кроме того, начали расти европейские рынки, хотя и с низкой базы.

«Арабский рынок остается драйвером въездного туризма в Россию, хотя внутри него есть изменения. Снизился поток из Кувейта и Катара: страны небольшие, поэтому спрос на поездки в Россию здесь уже реализован.

Оман, наоборот, на подъеме, так как у нас с этой страной безвизовый режим и недавно появились прямые авиарейсы.

На подъеме и Саудовская Аравия, это большая, активно путешествующая страна, поток оттуда хорошо рос и без прямых рейсов, а с их появлением мы ожидаем увеличения в разы.

Туристов из Саудовской Аравии сейчас больше, чем из Эмиратов. Арабским туристам нравится в России, им подходит климат, и они не считают, что сюда опасно ехать», – говорит председатель комитета РСТ по международной деятельности, основатель компании «Свой-ТС» Сергей Войтович.

/TOURBUS.RU

Въезд иностранцев в Россию с целью туризма по данным Пограничной службы за 9 месяцев 2025 г. (тыс. поездок)









Фото: Официальный портал "Узнай Россию"