12 ноября
Сочинский пансионат «Нева» превратился в «Azimut Парк Отель Виноградная» 4*
Отель на 307 номеров разместился недалеко от правительственной резиденции "Бочаров ручей"
Российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels открыла в Сочи гостиничный комплекс категории 4* недалеко от парка и резиденции "Бочаров ручей", сообщает пресс-служба компании.
«AZIMUT Парк Отель Виноградная» на 307 номеров разместился на месте бывшего пансионата "Нева" по адресу ул. Виноградная, д. 101/1.
«Проект является примером бережного преобразования советского наследия курортной архитектуры в современный объект с высокими стандартами гостеприимства», - cообщает пресс-служба гостиничной сети.
Запланировано открытие крытого круглогодичного бассейна и открытого подогреваемого бассейна, идёт работа над зоной спа.
В купальный сезон будет организован шаттл до пляжа.
В времена СССР пансионат "Нева" был ведомственным учреждением, после чего стал одной из первых гостиниц в Сочи, ориентированных на прием иностранных туристов.
Напомним, что этим летом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Андрей Прошунин на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали два соглашения о реализации инвестиционных проектов в гостиничной сфере. Один из них - строительство современного отеля на месте пансионата «Нева», второй — на улице Голенева на месте территории спецавтохозяйства.
Сеть динамично развивается: за последние 2 года компания открыла объекты размещения в 20 городах России.
TOURBUS.RU
Фото: AZIMUT Hotels
