Сочинский пансионат «Нева» превратился в «Azimut Парк Отель Виноградная» 4*

Отель на 307 номеров разместился недалеко от правительственной резиденции "Бочаров ручей"

Российская гостиничная сеть AZIMUT Hotels открыла в Сочи гостиничный комплекс категории 4* недалеко от парка и резиденции "Бочаров ручей", сообщает пресс-служба компании.

«AZIMUT Парк Отель Виноградная» на 307 номеров разместился на месте бывшего пансионата "Нева" по адресу ул. Виноградная, д. 101/1.

«Проект является примером бережного преобразования советского наследия курортной архитектуры в современный объект с высокими стандартами гостеприимства», - cообщает пресс-служба гостиничной сети.



Отель общей площадью 23,5 тыс. м2 и высотой 24 этажа расположен в лесопарковой зоне на возвышенности. В нем принимают гостей номера четырёх категорий и апартаменты для длительного проживания, работают основной ресторан и лобби-бар.

Запланировано открытие крытого круглогодичного бассейна и открытого подогреваемого бассейна, идёт работа над зоной спа.



На территории парк-отеля, которая занимает площадь почти 5 гектаров, предусмотрено создание конгресс-холла с большим модульным залом на 600 кв. м, а также видовая терраса для мероприятий на открытом воздухе.

В купальный сезон будет организован шаттл до пляжа.

В времена СССР пансионат "Нева" был ведомственным учреждением, после чего стал одной из первых гостиниц в Сочи, ориентированных на прием иностранных туристов.

Напомним, что этим летом глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Андрей Прошунин на полях XXVIII Петербургского международного экономического форума подписали два соглашения о реализации инвестиционных проектов в гостиничной сфере. Один из них - строительство современного отеля на месте пансионата «Нева», второй — на улице Голенева на месте территории спецавтохозяйства.



AZIMUT Hotels – крупнейшая гостиничная сеть России. Включает 70 отелей и санаториев в 45 городах, общий номерной фонд сети составляет более 12 000 номеров.

Сеть динамично развивается: за последние 2 года компания открыла объекты размещения в 20 городах России.

/TOURBUS.RU

Фото: AZIMUT Hotels