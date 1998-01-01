Новости Туризм: Происшествия Информация о массовом отравлении пассажиров теплохода «Сергей Дягилев» не подтвердилась/ Туристка пытается отсудить у ставропольского агропарка 600 тыс. руб. за травму/ Российская туристка найдена мертвой в отеле Аланьи

Информация о массовом отравлении пассажиров теплохода «Сергей Дягилев» не подтвердилась Проверка Роспотребнадзора не подтвердила распространенную некоторыми телеграм-каналами информацию о массовом отравлении пассажиров теплохода «Сергей Дягилев». «Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве», - заявили в ведомстве. По информации РСТ, теплоход компании «Донинтурфлот» завершал навигацию круизом выходного дня по маршруту Москва – Тверь – Москва. Утром 4 ноября один из пассажиров обратился к врачу в связи с недомоганием двух дочерей 8 и 10 лет. Как сообщает туроператор, медицинская помощь была оказана незамедлительно, инфекционные диагнозы не подтвердились. Девочки быстро восстановились и уже после обеда приняли участие в детских программам, а затем присоединились к совместному ужину с родителями. При этом отец детей за ужином обращался к пассажирам с призывом написать коллективную жалобу на компанию. Пассажиры его не поддержали и сообщили об этом на ресепшн теплохода. Объяснения сотрудников, что других схожих случаев недомогания у пассажиров зафиксировано не было, отец девочек не воспринимал. По его обращению в надзорные органы на теплоходе «Сергей Дягилев» прошла проверка соответствия нормам санитарной безопасности, никаких нарушений не выявлено. Между тем СМИ продолжают распространять недостоверную информацию о массовом отравлении, это наносит урон имиджу компании «Донинтурфлот», - отмечают в РСТ. Туристка пытается отсудить у ставропольского агропарка 600 тыс. руб. за травму Промышленный районный суд Ставрополя приступил к рассмотрению гражданского дела по иску местной жительницы к фермерскому хозяйству, в агропарке для туристов которого она получила травму, сообщает пресс-служба Ставропольского краевого суда. «В августе 2025 года истец находилась в парке соломенных фигур хозяйства, где упала из-за плохо закрепленных веревок на соломенных блоках, используемых в качестве импровизированных ступенек к одному из аттракционов», - говорится в сообщении.

По данным иска, в тот же день туристка обратилась в медучреждение, где ей поставили диагноз - закрытый перелом обеих костей правой голени. После чего была проведена операция.



Истец считает, что из-за плохо закрепленных соломенных ступеней ее здоровью был причинен физический вред, повлекший утрату трудоспособности, и недополучено зарплаты по месту работы за два месяца, отмечает пресс-служба.

Требования по делу включают компенсацию морального вреда, а также расходов на лечение и составляют более 600 тысяч рублей. Российская туристка найдена мертвой в отеле Аланьи Российская туристка была найдена мертвой в номере отеля на популярном курорте Аланья в провинции Анталья в Турции, сообщает издание Turizm Ajansi. Туристка, которой 63 года, прибыла на отдых на курорт одна, и долгое время не выходила из номера. Сотрудники отеля заподозрили неладное, зашли в номер и обнаружили ее там. Вызванные в отель медики констатировали смерть туристки. Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, тело отправлено в госпиталь для проведения вскрытия. После этого будет объявлена причина смерти. /TOURBUS.RU Фото: Сайт «Донинтурфлот»

