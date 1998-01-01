Главная
Новости
11 ноября
Минцифры ввело «период охлаждения» для сим-карт, ввозимых из-за рубежа

Для абонентов с российскими сим-картами теперь действует «период охлаждения» на 24 часа, если сим-карта неактивна в течение 72 часов, а также при возвращении из международного роуминга


Picture background
 

Минцифры РФ сообщило о введении в тестовом режиме с понедельника периода охлаждения для сим-карт, попадающих в РФ из-за рубежа.

"Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник.

До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться", - говорится в сообщении министерства.

В нем уточняется, что в тестовом режиме механизм начал действовать 10 ноября.
По информации министерства, для абонентов с российскими сим-картами действует так называемый период охлаждения на 24 часа: если сим-карта неактивна в течение 72 часов, а также при возвращении из международного роуминга.

"Нововведения направлены на обеспечение безопасности граждан России. Сим-карты с мобильным интернетом могут находиться внутри вражеских БПЛА и использоваться для их навигации.

Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников", - пояснили в министерстве.

В Минцифры отметили, что оповещение о блокировке приходит в смс от оператора связи.
"В сообщении указывается информация о способах снятия установленных ограничений. Сделать это можно в любой момент, авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлёт оператор. После этого доступ к интернету и смс будет восстановлен", - сообщили в министерстве.

Также, добавили в Минцифры, предусмотрена возможность позвонить в колл-центр и снять ограничения, пройдя идентификацию по телефону.

Как сообщал ранее «КоммерсантЪ», «В обращении по-прежнему находится немало "бесхозных" сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают»,— объясняет директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко. Он предполагает, что такие сим-карты зачастую «"возвращаются" к нам в БПЛА».

 

Подобная мера может быть направлена на ограничение работы сим-карт, которые используются для беспилотников, или создания симок за рубежом и активации их в России, соглашается коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

 

Собеседник на телекоммуникационном рынке не исключает, что на первых порах операторы могут столкнуться с раздражением со стороны абонентов, «особенно на авиаузлах, где остро стоит вопрос времени».

Сейчас часть операторов уже смогли решить или почти решить вопрос с иностранными сим-картами и временем «охлаждения», но с российскими картами все будет проще, уверен он.

Однако первое время не исключены технические неполадки, из-за которых могут не доходить СМС даже с капчой, предупреждает он.

/TOURBUS.RU

 

 


