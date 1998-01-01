|
11 ноября
Минцифры ввело «период охлаждения» для сим-карт, ввозимых из-за рубежа
Для абонентов с российскими сим-картами теперь действует «период охлаждения» на 24 часа, если сим-карта неактивна в течение 72 часов, а также при возвращении из международного роуминга
Минцифры РФ сообщило о введении в тестовом режиме с понедельника периода охлаждения для сим-карт, попадающих в РФ из-за рубежа.
"Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник.
До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться", - говорится в сообщении министерства.
Временные блокировки позволят повысить защиту от беспилотников", - пояснили в министерстве.
Как сообщал ранее «КоммерсантЪ», «В обращении по-прежнему находится немало "бесхозных" сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают»,— объясняет директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко. Он предполагает, что такие сим-карты зачастую «"возвращаются" к нам в БПЛА».
Подобная мера может быть направлена на ограничение работы сим-карт, которые используются для беспилотников, или создания симок за рубежом и активации их в России, соглашается коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.
Собеседник на телекоммуникационном рынке не исключает, что на первых порах операторы могут столкнуться с раздражением со стороны абонентов, «особенно на авиаузлах, где остро стоит вопрос времени».
Сейчас часть операторов уже смогли решить или почти решить вопрос с иностранными сим-картами и временем «охлаждения», но с российскими картами все будет проще, уверен он.
Однако первое время не исключены технические неполадки, из-за которых могут не доходить СМС даже с капчой, предупреждает он.
