Ассоциация оздоровительного туризма назвала лучшие санатории страны

В минувшем году услугами санаториев воспользовались рекордные 7,34 млн гостей, в этом году рост продолжился

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья начала проводить рейтинги санаториев Топ-100 и Топ-5 десять лет назад, задолго до нынешнего отраслевого бума.

Сейчас, когда санкур стал, пожалуй, самой успешной составляющей российского туризма, это ежегодное подведение итогов работы российских здравниц обрело особый смысл и значимость.

День награждения лучших санаториев, прошедший в Москве в минувшем месяце, открыла Елена Трубникова, председатель Ассоциации медицинского здоровья и корпоративного туризма.

Ее выступление было посвящено не только рассказу о рейтинге и его участниках, но и анализу работы отрасли.

Итак, по данным статистики, в 2024 году услугами санаториев воспользовались 7,34 млн гостей. Рост посещаемости бьет рекорд от года к году. В допандемийном 2019 году, который считается лучшим в истории российского туризма, услугами здравниц воспользовались лишь 6,7 млн человек.

В высокий сезон (лето и начало осени) дефицит мест в здравницах составляет 47%.

По словам Елены Трубниковой, с 2017 года в строй вступило всего четыре новых объекта отрасли. Но активный спрос на санатории, возникший после пандемии, стимулирует инвесторов: сейчас на различной стадии реализации находятся около 50 объектов.

При этом эксперт отметила, что преобладающий инструмент отраслевого роста – реинвестиции. Действующие санатории активно используют прибыль для обновления и роста.

Рассказала г-жа Трубникова и о вызовах, с которыми сталкиваются санаторно-курортные объекты. Среди них она отметила снижение средней продолжительности пребывания: отдыхать в санатории ездят чаще, но на все более короткие сроки.

Оздоровительные центры, санатории активно трансформируют продукт под новые запросы, повышают качество сервиса и медуслуг – важно, чтобы гость почувствовал лечебный эффект даже при коротком сроке пребывания. В подмогу санкуру – цифровизация, в частности телемедицина дает возможность еще до приезда оценить данные гостя, а после отъезда – продолжить консультации для достижения оптимального результата.

Кифровизация, искусственный интеллект становятся важным подспорьем, но все же «наша отрасль – это про взаимодействие человека с человеком».

Проблема старения персонала, повышения престижа работы в санкуре – все это на повестке дня. Без заботы о сотрудниках не может быть заботы о гостях.

Введение продуманной корпоративной политики, мотивация персонала – эти задачи выглядят для здравниц первоочередными.

По словам Елены Трубниковой, на вершине рейтинга топ-100 по инвестиционной привлекательности - лидеры рынка по многим направлениям: по выручке, доходам, объему номерного фонда, его загрузке, производительности труда. Соискатели заполняют специальную анкету, экспертный совет анализирует эти данные, проверяет и делает заключение.

В номинации «Лучший номер» победителями стали «Санаторий Заполярье», г. Сочи (категория «Классика) и спа-комплекс Rosa Springs Life Balance, Краснодарский край (категория «Премиум»).

По мнению экспертного совета, обладателями лучшего медицинского центра стали экокурорт «Кука», Забайкальский край (категория «Классика») и в категории «Премиум» - курорт «Мрия», Республика Крым.

Лучшие рестораны оказались у санатория «Шахтер», cеть Amaks, г. Ессентуки – категория «Классика». В категории «Премиум» победил «Курорт Белокуриха», Алтайский край.

Лучшим пространством для отдыха обладают санаторий «Бакирово», Республика Татарстан (категория «Классика») и «Cosmos Collection Алтай Резорт», Алтайский край (категория «Премиум»).

А лучшее пространство для детей смогли предложить семейный курорт «Утёс», Челябинская область (категория «Классика) и гостиничный комплекс Bridge Resort, Краснодарский край (категория «Премиум»).

Все санатории из великолепной сотни перечислить невозможно, но десять лучших мы назовем.

ТОП-10 санаториев России по инвестиционной привлекательности

1. Сеть санаториев «РЖД – Здоровье»

2. «Санаторий Заполярье» Краснодарский край

3. «Санаторий Русь» Ставропольский край

4. Санаторий «Янган-Тау» Башкортостан

5. Курорт «Мрия» Республика Крым

6. АО «Курорт Белокуриха» Алтайский край

7. АО «Адлер курорт» Краснодарский край

8. Природный курорт «Сибирь» - Тюменская область

9. Санаторий «Россия» Алтайский край

10. Клиника «Кивач» Республика Карелия

Источник: Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья

