11 ноября
Ассоциация оздоровительного туризма назвала лучшие санатории страны
В минувшем году услугами санаториев воспользовались рекордные 7,34 млн гостей, в этом году рост продолжился
Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья начала проводить рейтинги санаториев Топ-100 и Топ-5 десять лет назад, задолго до нынешнего отраслевого бума.
Сейчас, когда санкур стал, пожалуй, самой успешной составляющей российского туризма, это ежегодное подведение итогов работы российских здравниц обрело особый смысл и значимость.
День награждения лучших санаториев, прошедший в Москве в минувшем месяце, открыла Елена Трубникова, председатель Ассоциации медицинского здоровья и корпоративного туризма.
Ее выступление было посвящено не только рассказу о рейтинге и его участниках, но и анализу работы отрасли.
Итак, по данным статистики, в 2024 году услугами санаториев воспользовались 7,34 млн гостей. Рост посещаемости бьет рекорд от года к году. В допандемийном 2019 году, который считается лучшим в истории российского туризма, услугами здравниц воспользовались лишь 6,7 млн человек.
В высокий сезон (лето и начало осени) дефицит мест в здравницах составляет 47%.
По словам Елены Трубниковой, с 2017 года в строй вступило всего четыре новых объекта отрасли. Но активный спрос на санатории, возникший после пандемии, стимулирует инвесторов: сейчас на различной стадии реализации находятся около 50 объектов.
При этом эксперт отметила, что преобладающий инструмент отраслевого роста – реинвестиции. Действующие санатории активно используют прибыль для обновления и роста.
Рассказала г-жа Трубникова и о вызовах, с которыми сталкиваются санаторно-курортные объекты. Среди них она отметила снижение средней продолжительности пребывания: отдыхать в санатории ездят чаще, но на все более короткие сроки.
Оздоровительные центры, санатории активно трансформируют продукт под новые запросы, повышают качество сервиса и медуслуг – важно, чтобы гость почувствовал лечебный эффект даже при коротком сроке пребывания. В подмогу санкуру – цифровизация, в частности телемедицина дает возможность еще до приезда оценить данные гостя, а после отъезда – продолжить консультации для достижения оптимального результата.
Кифровизация, искусственный интеллект становятся важным подспорьем, но все же «наша отрасль – это про взаимодействие человека с человеком».
Проблема старения персонала, повышения престижа работы в санкуре – все это на повестке дня. Без заботы о сотрудниках не может быть заботы о гостях.
Введение продуманной корпоративной политики, мотивация персонала – эти задачи выглядят для здравниц первоочередными.
По словам Елены Трубниковой, на вершине рейтинга топ-100 по инвестиционной привлекательности - лидеры рынка по многим направлениям: по выручке, доходам, объему номерного фонда, его загрузке, производительности труда. Соискатели заполняют специальную анкету, экспертный совет анализирует эти данные, проверяет и делает заключение.
В номинации «Лучший номер» победителями стали «Санаторий Заполярье», г. Сочи (категория «Классика) и спа-комплекс Rosa Springs Life Balance, Краснодарский край (категория «Премиум»).
По мнению экспертного совета, обладателями лучшего медицинского центра стали экокурорт «Кука», Забайкальский край (категория «Классика») и в категории «Премиум» - курорт «Мрия», Республика Крым.
Лучшие рестораны оказались у санатория «Шахтер», cеть Amaks, г. Ессентуки – категория «Классика». В категории «Премиум» победил «Курорт Белокуриха», Алтайский край.
Лучшим пространством для отдыха обладают санаторий «Бакирово», Республика Татарстан (категория «Классика») и «Cosmos Collection Алтай Резорт», Алтайский край (категория «Премиум»).
А лучшее пространство для детей смогли предложить семейный курорт «Утёс», Челябинская область (категория «Классика) и гостиничный комплекс Bridge Resort, Краснодарский край (категория «Премиум»).
Все санатории из великолепной сотни перечислить невозможно, но десять лучших мы назовем.
ТОП-10 санаториев России по инвестиционной привлекательности
1. Сеть санаториев «РЖД – Здоровье»
2. «Санаторий Заполярье» Краснодарский край
3. «Санаторий Русь» Ставропольский край
4. Санаторий «Янган-Тау» Башкортостан
5. Курорт «Мрия» Республика Крым
6. АО «Курорт Белокуриха» Алтайский край
7. АО «Адлер курорт» Краснодарский край
8. Природный курорт «Сибирь» - Тюменская область
9. Санаторий «Россия» Алтайский край
10. Клиника «Кивач» Республика Карелия
Источник: Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья
/TOURBUS.RU
(495) 723-72-72