Российские туристы заинтересовались новым оманским курортом

Oman Air 6 декабря впервые запускает чартерные рейсы из Москвы на курорт Салала

Национальный авиаперевозчик Омана Oman Air 6 декабря впервые запускает чартерные рейсы на курорт Салала. Пакетные туры на базе этих рейсов будут формировать туроператоры Fun&Sun, «Интурист» и Anex.

Полетная программа Oman Air продлится до 28 марта с частотой два вылета в неделю.

По их данным, продажи туров в Оман этой осенью выросли вдвое, и зимой направление сможет составить конкуренцию ОАЭ и Египту, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

По оценке соруководителя комитета Российского союза туриндустрии по выездному туризму, генерального директора компании «АРТ-Тур» Дмитрия Арутюнова, Оман с каждым годом все больше востребован на российском рынке.

«Однажды посетив страну, туристы влюбляется в нее, приезжают повторно, чтобы познакомиться с разными местами и достопримечательностями. Страна очень разная по климату и природе, по ней интересно путешествовать.

С появлением прямого рейса из Москвы в Салалу направление в целом будет активнее развиваться», - рассказал он.

Руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Ланская рассказала, что, как правило, Оман интересен туристам, которые уже бывали в других странах Ближнего Востока - ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Египте - и ищут новые направления с похожим уровнем сервиса, но более спокойной атмосферой.

«Год назад около половины туристов бронировали в Омане только отели, в этом году чаще берут пакетные туры. Около 75% туристов, отправляющихся в эту страну, выбирают Салалу за чистые пляжи, живописный горный ландшафт, песчаные дюны и зеленые оазисы, которых не встретишь в других частях Аравийского полуострова.

Спрос на Оман на предстоящую зиму вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поэтому ждем полной загрузки своих блоков», - заметила г-жа Ланская.

Директор по связам с общественностью «Интуриста» Дарья Домостроева отметила, что с появлением прямого рейса в Салалу ситуация на направлении кардинально изменится.

«Прошлый зимний сезон отработали успешно, текущие продажи показывают двухкратный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И если раньше рейсы Oman Air использовали, скорее, в качестве транзита по пути в Индию, Таиланд, на Мальдивы, то сейчас все чаще обращают внимание на Оман как самостоятельное направление с интересной экскурсионной программой», - пояснила она.

В компании Anex также назвали Оман одним из стремительно развивающихся направлений: продажи идут хорошо, туры бронируются вплоть до марта.

«Туристов привлекает разнообразие отельной базы, новые гостиницы, привычная система питания, прямой перелет и прекрасный пляжный отдых. Напомним, что в Омане есть отели, работающие в безалкогольном режиме, важно уточнять заранее.

Чаще всего россияне выбирают отели 4-5*. Стоимость туров на ближайшие даты начинается от 164 тыс. рублей в отеле 4* на двоих на 9 ночей», - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью Виктория Худаева.

По данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2024 году Оман с целью туризма посетили около 14 тыс. россиян.

По статистике Министерства туризма и культурного наследия страны, российский турпоток составил около 45 тыс. Разница связана с тем, что часть туристов прибывали в страну стыковочными рейсами или на круизных лайнерах.

За первые три квартала турпоток составил 8,8 тыс.

/TOURBUS.RU