Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
11 ноября
25 россиян пострадали и одна россиянка погибла в результате ДТП в Египте

Туристический автобус врезался в грузовик на трассе Хургада - Каир


 

Автобус с иностранными туристами врезался в грузовик на трассе недалеко от курорта Хургада в Египте, двое погибли, 36 пострадали, сообщают местные СМИ.

Автобус принадлежит туристической компании из региона Красного моря, он направлялся на север страны в сторону Каира. Столкновение с тяжелым грузовиком произошло утром во вторник на трассе Рас-Гариб-Хургада недалеко от популярного курорта.

 

В результате столкновения автобуса c грузовиком в Египте пострадали 25 российских туристов, одна женщина погибла, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Группа туристов, включающая граждан России, Литвы и Швеции, стала участниками дорожно-транспортного происшествия на трассе Хургада—Каир. Согласно поступившей информации, автобус с экскурсионной группой попал в аварию, в результате которой пострадало 25 россиян и два иностранных гражданина. Одна гражданка России погибла", - говорится в сообщении.

 

Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы находятся в госпитале в 150 км от Хургады, часть из них скоро отправятся в свои отели, сообщает Генконсульство России в Хургаде.

риблизительно в 4:00 11 ноября произошла авария на дороге Хургада – Каир в районе города Рас-Гареб (150 км от Хургады). Туристический автобус врезался в грузовой автомобиль. Погибли одна гражданка России и водитель автобуса.

Необходимая помощь оказывается пострадавшим в госпитале города Рас-Гареб. Часть туристов готовится к отправке обратно в отели города Хургада", - рассказали в дипмиссии.

По данным Генконсульства, на месте работают представители туристических компаний.

 

ДТП в Египте, в которые нередко попадают туристы, чаще всего происходят из-за тяжелых условий труда водителей, но существенного влияния на спрос на поездки в эту страну они не оказывают, отмечал ранее генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян

 

«Обычно туристы выезжают в Каир из Хургады или из Шарм-эль-Шейха в районе 5-6 утра и возвращаются в курортные отели примерно к часу ночи. Они ложатся спать, а водитель в 5 утра везет уже другую группу на экскурсию в Каир. До этого он два-три часа пытается поспать в багажном отделении или на задних сиденьях автобуса. То есть перегрузки у водителей страшные. Это в России любой офицер ГИБДД имеет право остановить туристический автобус и проверить ленту тахографа.

А сколько за рулем провел египетский водитель и сколько он спал перед очередным рейсом, знает только он сам.

Поэтому, к сожалению, такие ДТП в Египте – не редкость», - отмечал эксперт.

По словам г-н Мкртчяна, сообщения о ДТП на спрос со стороны российских туристов не влияют.
«В отличие, например, от новостей про нападения акул», - добавил эксперт.

По его мнению, приобретение экскурсий у туроператоров не всегда снижает риски, так как многие туроператоры в Египте не имеют собственных автобусов и арендуют их у транспортных компаний.
«Понятно, что у туроператора стоимость выездной экскурсии будет выше, но туристам удобнее покупать тур сразу с экскурсиями. По моей оценке, примерно 80% туристов покупает их у туроператоров», - пояснил г-н Мкртчян.

/TOURBUS.RU

 

Фото с места ДТП: almasryalyoum.com/news


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 