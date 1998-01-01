Новости 25 россиян пострадали и одна россиянка погибла в результате ДТП в Египте Туристический автобус врезался в грузовик на трассе Хургада - Каир

Автобус с иностранными туристами врезался в грузовик на трассе недалеко от курорта Хургада в Египте, двое погибли, 36 пострадали, сообщают местные СМИ. Автобус принадлежит туристической компании из региона Красного моря, он направлялся на север страны в сторону Каира. Столкновение с тяжелым грузовиком произошло утром во вторник на трассе Рас-Гариб-Хургада недалеко от популярного курорта. В результате столкновения автобуса c грузовиком в Египте пострадали 25 российских туристов, одна женщина погибла, сообщает сегодня Российский союз туриндустрии (РСТ). "Группа туристов, включающая граждан России, Литвы и Швеции, стала участниками дорожно-транспортного происшествия на трассе Хургада—Каир. Согласно поступившей информации, автобус с экскурсионной группой попал в аварию, в результате которой пострадало 25 россиян и два иностранных гражданина. Одна гражданка России погибла", - говорится в сообщении. Пострадавшие в ДТП в Египте российские туристы находятся в госпитале в 150 км от Хургады, часть из них скоро отправятся в свои отели, сообщает Генконсульство России в Хургаде. "Приблизительно в 4:00 11 ноября произошла авария на дороге Хургада – Каир в районе города Рас-Гареб (150 км от Хургады). Туристический автобус врезался в грузовой автомобиль. Погибли одна гражданка России и водитель автобуса. Необходимая помощь оказывается пострадавшим в госпитале города Рас-Гареб. Часть туристов готовится к отправке обратно в отели города Хургада", - рассказали в дипмиссии. По данным Генконсульства, на месте работают представители туристических компаний. ДТП в Египте, в которые нередко попадают туристы, чаще всего происходят из-за тяжелых условий труда водителей, но существенного влияния на спрос на поездки в эту страну они не оказывают, отмечал ранее генеральный директор сети компаний «Розовый слон» Алексан Мкртчян «Обычно туристы выезжают в Каир из Хургады или из Шарм-эль-Шейха в районе 5-6 утра и возвращаются в курортные отели примерно к часу ночи. Они ложатся спать, а водитель в 5 утра везет уже другую группу на экскурсию в Каир. До этого он два-три часа пытается поспать в багажном отделении или на задних сиденьях автобуса. То есть перегрузки у водителей страшные. Это в России любой офицер ГИБДД имеет право остановить туристический автобус и проверить ленту тахографа. А сколько за рулем провел египетский водитель и сколько он спал перед очередным рейсом, знает только он сам. Поэтому, к сожалению, такие ДТП в Египте – не редкость», - отмечал эксперт. По словам г-н Мкртчяна, сообщения о ДТП на спрос со стороны российских туристов не влияют.

«В отличие, например, от новостей про нападения акул», - добавил эксперт.



По его мнению, приобретение экскурсий у туроператоров не всегда снижает риски, так как многие туроператоры в Египте не имеют собственных автобусов и арендуют их у транспортных компаний.

«Понятно, что у туроператора стоимость выездной экскурсии будет выше, но туристам удобнее покупать тур сразу с экскурсиями. По моей оценке, примерно 80% туристов покупает их у туроператоров», - пояснил г-н Мкртчян. /TOURBUS.RU Фото с места ДТП: almasryalyoum.com/news

