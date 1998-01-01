|
11 ноября
Пассажирский паром Seabridge не получил разрешение причалить в Сочи и вернулся в Трабзон
Попытка возобновить спустя 14 лет паромное сообщение между Россией и Турцией закончилась неудачей
Как мы сообщали ранее, грузопассажирский паром Seabridge 5 ноября отправился из Трабзона в Сочи. Это был первый за 14 лет рейс с пассажирами по данному маршруту. На борту находились 20 пассажиров, преимущественно россияне.
С 10:00 6 ноября паром находился на внешнем рейде акватории Черного моря.
Но и в трабзонском порту большая часть туристов не смогла выйти на берег. Вечером 9 ноября покинули паром лишь двое граждан Турции. 18 россиян остались на борту, так как таможня оказалась закрыта до утра, - пишет «КоммерсантЪ».
Как отметил в интервью «Коммерсанту» адвокат, основатель юридической фирмы Kislov. Law Сергей Кислов: «Причина невыдачи такого согласования — отсутствие инфраструктуры для обеспечения безопасности подобного транспортного сообщения. У порта Сочи нет технических, методологических инструментов для того, чтобы безопасно принимать те самые суда. Все разрешения и договоренности при открытии морской линии должны быть получены официально.
Судя по всему, в момент, когда паром дошел, эта информация стала относительно новой для какого-то государственного органа, который не был готов к его приему. Имеется недопонимание внутри принимающей стороны».
Как сообщается в тексте письма, с которым ознакомился "Интерфакс", морской пункт пропуска через границу не укомплектован необходимым оборудованием, что влияет на безопасность пограничного контроля.
Несмотря на это, паром отправился в тестовый рейс без согласия со стороны Краснодарского края.
В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов", - сообщил г-н Кондратьев.
