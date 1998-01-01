Пассажирский паром Seabridge не получил разрешение причалить в Сочи и вернулся в Трабзон

Как мы сообщали ранее, грузопассажирский паром Seabridge 5 ноября отправился из Трабзона в Сочи. Это был первый за 14 лет рейс с пассажирами по данному маршруту. На борту находились 20 пассажиров, преимущественно россияне.

С 10:00 6 ноября паром находился на внешнем рейде акватории Черного моря.



Журналистам в "СВС Шиппинг" (организатор маршрута) заявили, что необходимые согласования были получены, а портовые власти Сочи были осведомлены о прибытии судна. Однако парому отказали в заходе в порт Сочи из соображений безопасности, судно вернулось в Трабзон, сообщает «Интерфакс»

Но и в трабзонском порту большая часть туристов не смогла выйти на берег. Вечером 9 ноября покинули паром лишь двое граждан Турции. 18 россиян остались на борту, так как таможня оказалась закрыта до утра, - пишет «КоммерсантЪ».

Как отметил в интервью «Коммерсанту» адвокат, основатель юридической фирмы Kislov. Law Сергей Кислов: «Причина невыдачи такого согласования — отсутствие инфраструктуры для обеспечения безопасности подобного транспортного сообщения. У порта Сочи нет технических, методологических инструментов для того, чтобы безопасно принимать те самые суда. Все разрешения и договоренности при открытии морской линии должны быть получены официально.

Судя по всему, в момент, когда паром дошел, эта информация стала относительно новой для какого-то государственного органа, который не был готов к его приему. Имеется недопонимание внутри принимающей стороны».



Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов, сообщил в свою очередь вчера губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в обращении к руководителю Росморречфлота.

Как сообщается в тексте письма, с которым ознакомился "Интерфакс", морской пункт пропуска через границу не укомплектован необходимым оборудованием, что влияет на безопасность пограничного контроля.



Также сообщается, что турецкий паром Seabridge может перевозить до 200 легковых и грузовых машин, которые должны проходить тщательную проверку. Организовать необходимые процедуры в порту Сочи сейчас невозможно. На всех предварительных встречах с профильными ведомствами и органами безопасности власти региона доносили эту позицию.

Несмотря на это, паром отправился в тестовый рейс без согласия со стороны Краснодарского края.



Губернатор сообщил журналистам, что такая ситуация недопустима, поэтому Краснодарский край подготовил соответствующее обращение руководителю Росморречфлота о невозможности организации работы парома.

"Портовая и городская инфраструктура Сочи недостаточно подготовлена к приему грузопассажирских судов.

В пункте пропуска через границу недостаточно мобильных инспекционно-досмотровых комплексов, что существенно повышает уязвимость системы пограничного контроля и может создать риски провоза опасных и запрещенных материалов", - сообщил г-н Кондратьев.



Он подчеркнул, что в случае возобновления грузоперевозок маршрут следования прибывающего грузопассажирского транспорта будет идти от Морского порта через исторический центр Сочи, а также через густонаселенные районы города.

"Все это негативно скажется на туристической привлекательности курорта", - считает глава региона.

