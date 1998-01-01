Туроператоры: Туристы в Юго-Восточной Азии не пострадали из-за тайфуна «Калмаеги»

Аннуляций туров, как и снижения продаж во Вьетнам и Таиланд нет

Страны Юго-Восточной Азии, на которые на прошлой неделе обрушился тайфун «Калмаеги», восстанавливаются после удара стихии. Как рассказали туроператоры, несмотря на мощь и разрушительные последствия природного бедствия, туристов оно практически не затронуло.

Аннуляций туров нет, как и снижения продаж. Наоборот, спрос сейчас растет перед наступлением каникул у тех школьников, которые учатся по триместрам, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Наиболее серьезно от тайфуна пострадали Филиппины, где из-за наводнений в центральной части архипелага погибло 188 человек. Однако популярные курортные зоны почти не пострадали.

Во Вьетнаме в результате удара стихии погибли пять человек. Более миллиона оставались без электричества.

В Таиланд тайфун пришел в выходные уже ослабевшим.

«На популярных курортах Вьетнама – Нячанг, Дананг, Куинен – были волны до 3 метров. Местами ветер с корнем вырывал деревья, столбы, пропадало электричество. Лодки выбрасывало на берег, так как несмотря на предупреждения властей и просьбы увести суда в безопасное место, многие решили пренебречь этой рекомендацией.

Сейчас во Вьетнаме обстановка спокойная: ликвидируют последствия стихии, разбирают завалы на пляжах. Население и туристы были проинформированы заранее, поэтому все переждали непогоду в безопасных местах. И мы, и наши партнеры также всех предупредили», – рассказал руководитель PR-отдела компании ITM group Андрей Подколзин.

Он добавил, что на Филиппинах, сейчас установилась отличная погода, выполняются все ранее перенесенные экскурсионные программы.

Аннуляций туров нет, наоборот – спрос только растет в преддверии школьных каникул.

«По Филиппинам у нас не очень большой поток, там сейчас не сезон. Принимающие компании во Вьетнаме и Таиланде сообщили, что погода практически не повлияла на отдых туристов. За прошедшую неделю мы наблюдали прирост объемов бронирований и во Вьетнам, и в Таиланд, глубина продаж достигает апреля-мая.

По Вьетнаму есть единичные отмены туров, но их нельзя напрямую связать с тайфуном – процент аннуляций стандартный для этого периода.

В целом у туристов все спокойно: переселений у нас не было, столкнулись только с задержкой стыковочного рейса из Китая в Хо Ши Мин. Высокий сезон сейчас на курортах Фукуок и Муйне, в Нячанге уже спад сезона, туристов меньше», – сообщили в пресс-службе туроператора Space Travel.

По информации компании, в Таиланде ситуация аналогичная: туристов стихия не задела. На Пхукете даже дождей в эти дни не было.

Об отсутствии проблем у туристов во всех трех странах рассказали и в компании «Русский Экспресс»: аннуляций туров и жалоб не было, как и замедления темпов продаж

«Продажи стран Юго-Восточной Азии идут в прежнем режиме, как и до тайфуна. Люди даже не уточняют что-то по погоде, едут, как запланировано.

Переселений туристов на местах тоже не было», – уточнила аналитик PR-службы Елизавета Тимошенко.

/TOURBUS.RU