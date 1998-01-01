Новости Алексей Мусакин: «Главные проблемы гостиничного бизнеса - кадровый голод и снижение прибыли» Вице-президент РСТ, управляющий партнер Cronwell Group подробно проанализировал непростую ситуацию на отечественном гостиничном рынке

По словам экспертов, в последнее время отечественные гостиницы столкнулись с падением доходов Чем вызвана такая ситуация? Своим анализом с «Турбизнесом» поделился вице-президент РСТ, управляющий партнер Cronwell Group Алексей МУСАКИН. - Алексей, каковы предварительные итоги этого года на российском гостиничном рынке? - С одной стороны, согласно статистическим данным, мы видим рост, но это рост выручки, подчеркиваю, именно выручки. Растет она за счет более высокой средней цены номера, а не за счет загрузки. Загрузка остановилась, а в некоторых регионах даже снижается. Рост цены, кстати, также не отличается такой активной динамикой, как это было в позапрошлом и прошлом году. Что касается прибыли, то здесь мы видим, скорее всего, снижение… Отсюда и не радужные прогнозы на будущее. А на следующий год нас ждет переход на уплату НДС для УСН, это коснется примерно 60% всех гостиничных предприятий России. Таким образом, рентабельность будет снижаться еще больше. Почему падают загрузка и рентабельность? Какие факторы на это повлияли? - Внутренний туризм еще растет, но уже не с той динамикой, как прежде. Существенный рост стоимости гостиничных услуг налицо, он достаточно приличный. Но самое главное, что произошло на гостиничном рынке – это существенный рост заработных плат. Отрасль всегда занимала позицию ниже среднерыночных показателей по зарплатам, тем не менее рост в этом году составил около 20%, а за последние два-три года – почти 50%. Причем в первую очередь это коснулось операционного персонала, то есть наибольшей части работников гостиниц. Все это приходится оплачивать потребителю гостиничных услуг, отсюда и снижение спроса. - Другие требования теперь предъявляет закон и к классификации средств размещения. Как это отразилось на рынке? - Если раньше под классификацией понималось получение звезд, то нынешняя классификация – это вхождение в реестр. А звезды стали добровольными. И мы сейчас посмотрим, что будет на рынке с отелями, особенно небольшими гостевыми домами, которые попробуют в реестр войти. Выиграют ли они от этого или просто войдут в реестр и всё на этом. Понять это мы сможем только в следующем году. - Отельеры ощутили рост въездного туризма? Какие зарубежные страны «делали погоду» на рынке? - Рост въездного туризма мы ощутили. База была ведь почти нулевая. Москва видит существенный рост туристов из арабских стран. Если прогуляться по Новому Арбату, где несколько отелей, то можно сразу это увидеть. Большое количество арабских туристов, и они визуально выделяются. Причем здесь не только деловой туризм, но и семейный туризм тоже. Китайские туристы появляются, и думаю, что вследствие введенного в этом году безвизового режима между Россией и КНР, скоро произойдет резкий рост объема их поездок. Туристов, говорящих по-французски, по-испански, по-итальянски стало чуть больше, чем было пару лет назад. Есть туристы из Ирана. Но всё это вместе не компенсирует снижение спроса российских туристов. - Какие, на ваш взгляд, главные проблемы и вызовы рынка? - Я уже упоминал кадровый голод. Нам просто не хватает персонала. Скорее всего, мы не сможем обойтись без иностранной рабочей силы, хотя и здесь есть сложности. Второй момент – это опережающее снижение прибыли относительно выручки. Выручка пока не падает, а прибыль существенно снижается. И если мы получим новые налоги, если в 2030 году у нас перестанет работать льгота по НДС, то это повлечет за собой серьезные проблемы для гостиниц. То есть болевые точки – это персонал, налоговые проблемы, а кредитная ставка уже даже не обсуждается, вопрос стоит уже давно и остро. - Насколько ощутима и эффективна поддержка отрасли со стороны государства? Какие еще меры могут помочь гостиничному рынку? - Очень ощутима. Если бы не было этой поддержки, я имеют в виду в инвестиционной фазе (постановление №141), то без этого мы бы вообще не обсуждали тему туризма. Скажу обязательно и о субсидиях для модульных гостиниц. Такого не было никогда. Отмечу и меры поддержки корпорации МСП, опять же кредиты под 9% и поддержку реконструкции культурного наследия также под льготную ставку. Что может помочь еще? Опять-таки, наверное, длинные гарантированные стабильные условия бюджетных расчетов: налоги, налог на имущество и т.д. Но это не только федеральные меры, но и региональные тоже. Например, налог на имущество – это региональный налог, и часть регионов совершенно спокойно его обнуляет, хотя бы на время выхода на нормальную рабочую жизнь будущего отеля (например, на первые 5 лет). Это существенно влияет на бизнес, ведь когда объект новый и неамортизированный, то налог на имущество может доходить до 10% от оборота. И меры с подключением к сетям – это сейчас может решаться через структурные кредиты в регионах. - Как сейчас строится система дистрибуции гостиниц? В основном это использование всем хорошо известных агрегаторов. И систем, которые позволяют с этими агрегаторами работать наиболее эффективно. Важна работа с агентствами, особенно в регионах. Например, в Дагестане, где люди в основном покупают тур, а не услугу в гостинице. Туристы не могут самостоятельно тур построить, так как пока еще на достаточно низком уровне находится индивидуальный сервис. Понятно, что проще купить тур. Тем более что отели там маленькие и их не так много, а расстояния большие. То есть приходится ночевать в одном отеле, потом ехать смотреть достопримечательности, двигаться дальше. Самостоятельно это довольно трудно сфокусировать с учетом трансферов. Здесь помогут только агентства. Собственные системы бронирования также работают. Работают системы бронирования больших управляющих компаний. Наиболее востребованы сервисы PMS, хотя это уже не совсем продажи. То есть системы управления номерным фондом, их у нас десятка полтора, из них приличных, наверное, восемь. Например, это HRS с Fidelio Opera, но пока здесь дистрибуция идет криво, так как это Oracle, который в России не дает лицензию. При этом сейчас идет тестирование «Сонаты», которая должна стать неким аналогом Fidelio Opera. Также Логус от Libra достаточно активно развивается на рынке. Назову и компанию Эделинк с Эдельвейс и ECVI. Очень востребован Travelline со своими системами дистрибуции, channel management и press optimizer, это классный вариант. Это системы дополнительных продаж в отелях, но для многих объектов они генерируют 30-50% объемов продаж. Есть системы, которые позволяют убедить клиента, стимулируют покупки, они тоже весьма популярны. Здесь упомяну Hoteza, Хотбот, 2ROOMZ, все это хорошие рабочие инструменты. /TOURBUS.RU Интервью Алексея Мусакина опубликовано в новом ноябрьском выпуске журнала «Турбизнес». ФОТО: Медиахолдинг ТВ



