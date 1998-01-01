|
|
10 ноября
Росстат: Число турпоездок россиян за рубеж выросло в 1-3 квартале на 15%
По направлениям поездок с целью туризма лидируют Турция, Египет, ОАЭ, Абхазия и Таиланд
Число туристических поездок россиян за рубеж выросло на 15% с января по сентябрь 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, с 8,71 млн до 10,04 млн, следует из данных Росстата, которые сегодня публикует «Интерфакс»
Лидирует по числу выездных поездок с целью туризма Турция, куда за три квартала 2025 года было совершено 3 707 927 поездок. Рост по сравнению с тем же периодом 2024 года – менее 1%.
На втором месте – Египет, куда выехало 1 146 602 российских туриста. Рост составил 37,3%.
Третье место – у ОАЭ (1 135 286 поездок, рост – 15%).
Всего россияне с января по сентябрь совершили 24 млн поездок за рубеж со всеми целями. Это на 6,75% больше, чем за тот же период год назад, когда число поездок составило 22 492 189.
С целью туризма было совершено 10 041 601 выездных поездок. Это на 15% больше, чем в 2024 году, когда их число составило 8 716 670.
Как отмечает сегодня Аналитическая служба АТОР, «Огромные цифры выездного потока в Абхазию в основном формируются за счет регулярных маятниковых пересечений границы Абхазии самими гражданами Абхазии с российскими паспортами – которые Погранслужба добросовестно учитывает как «поездку в Абхазию гражданина РФ».
Стабильно, из года в год, министерство туризма самой Абхазии никогда не насчитывает более 1,3 – 1,5 млн туристических визитов в республику.
По предварительной оценке аналитиков АТОР, за три квартала 2025 года реальный туристический поток в эту страну приблизился к отметке в 1,37 млн визитов, из которых почти половина – однодневные экскурсии без ночевки с территории Краснодарского края.
То есть реальный турпоток в Абхазию примерно в 4 раза меньше, чем в Турцию".
/TOURBUS.RU
