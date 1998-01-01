Новости

Росстат: Число турпоездок россиян за рубеж выросло в 1-3 квартале на 15%

По направлениям поездок с целью туризма лидируют Турция, Египет, ОАЭ, Абхазия и Таиланд

Число туристических поездок россиян за рубеж выросло на 15% с января по сентябрь 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее, с 8,71 млн до 10,04 млн, следует из данных Росстата, которые сегодня публикует «Интерфакс»

Лидирует по числу выездных поездок с целью туризма Турция, куда за три квартала 2025 года было совершено 3 707 927 поездок. Рост по сравнению с тем же периодом 2024 года – менее 1%.

На втором месте – Египет, куда выехало 1 146 602 российских туриста. Рост составил 37,3%.

Третье место – у ОАЭ (1 135 286 поездок, рост – 15%).



В первую десятку по популярности у российских туристов вошли также Китай (964,7 тыс. поездок, рост – 34,8%), Абхазия (783,6 тыс., плюс 110%), Таиланд (600 тыс., минус 6%), Армения (285,8 тыс., плюс 13,9%), Грузия (251,4 тыс., плюс 36%), Узбекистан (160,7 тыс., плюс 9,9%), Азербайджан (159,7 тыс., минус 10%).



Во вторую десятку по числу турпоездок россиян вошли Вьетнам (152,9 тыс., плюс 640%), Казахстан (112,8 тыс., плюс 11,8%), Мальдивы (80,7 тыс., плюс 14,4%), Сербия (68,4 тыс., минус 0,78%), Куба (58,3 тыс., минус 41%), Шри-Ланка (53,9%, минус 27%), Катар (50,8 тыс., минус 6,6%), Киргизия (47,9 тыс., минус 2,9%), Индия (39 тыс., минус 5,5%), Индонезия (26,9 тыс., плюс 2537%).



Заметное число российских туристов приняли Израиль (20 тыс., минус 6,7%), Марокко (20,2 тыс., плюс 58%), Тунис (19 тыс., плюс 525%), Таджикистан (16,8 тыс., минус 2,2%), Эфиопия (14,9 тыс., плюс 25%).

Всего россияне с января по сентябрь совершили 24 млн поездок за рубеж со всеми целями. Это на 6,75% больше, чем за тот же период год назад, когда число поездок составило 22 492 189.

С целью туризма было совершено 10 041 601 выездных поездок. Это на 15% больше, чем в 2024 году, когда их число составило 8 716 670.



Лидируют по числу выездов со всеми целями Турция (5,3 млн, плюс 4%), Абхазия (4,58 млн, минус 1,8%), Казахстан (2,3 млн, плюс 7,5%), Китай (1,7 млн, плюс 26,6%), ОАЭ (1,57 млн, плюс 17%), Египет (1,4 млн, плюс 36,8%), Грузия (1,2 млн, плюс 12,6%), Таиланд (976,2 тыс., плюс 9,4%), Армения (806 тыс., плюс 6%).

Как отмечает сегодня Аналитическая служба АТОР, «Огромные цифры выездного потока в Абхазию в основном формируются за счет регулярных маятниковых пересечений границы Абхазии самими гражданами Абхазии с российскими паспортами – которые Погранслужба добросовестно учитывает как «поездку в Абхазию гражданина РФ».

Стабильно, из года в год, министерство туризма самой Абхазии никогда не насчитывает более 1,3 – 1,5 млн туристических визитов в республику.

По предварительной оценке аналитиков АТОР, за три квартала 2025 года реальный туристический поток в эту страну приблизился к отметке в 1,37 млн визитов, из которых почти половина – однодневные экскурсии без ночевки с территории Краснодарского края.

То есть реальный турпоток в Абхазию примерно в 4 раза меньше, чем в Турцию".

/TOURBUS.RU