Новости

20 ноября в рамках XXI съезда РСТ пройдет заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Туризм»

К участию в пленарном заседании приглашены зам. председателя правительства Дмитрий Чернышенко, Министр экономического развития Максим Орешкин, глава Комитета по туризму Госдумы Сагаджи Турбаев и многие другие

В Национальном центре «Россия» в Москве 20 ноября 2025 года пройдет Съезд туриндустрии России - XXI съезд РСТ. Традиционно съезд проходит один раз в три года, в 2025 году к нему приурочено заседание Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм».

На совместном пленарном заседании руководство отрасли и представители бизнеса обсудят ситуацию в индустрии и перспективы ее развития.

К участию в пленарном заседании приглашены:

Чернышенко Дмитрий Николаевич – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

Дюмин Алексей Геннадьевич – помощник Президента Российской Федерации, Секретарь Государственного Совета Российской Федерации;

Орешкин Максим Станиславович – заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

Левитин Игорь Евгеньевич – советник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в сфере транспорта;

Кожемяко Олег Николаевич – Губернатор Приморского края, председатель Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм»;

Решетников Максим Геннадьевич – Министр экономического развития Российской Федерации;

Тарбаев Сангаджи Андреевич – председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры;

Уманский Илья Геннадьевич – президент Российского союза туриндустрии, заместитель председатель Комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Туризм»;

Мамонтов Вадим Юрьевич, – вице-президент РСТ, основатель компании Russia Discovery; Горин Дмитрий Львович – вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис»;

Бараковских Роман Владимирович – вице-президент РСТ, генеральный директор компании «РЖД-тур»;

Кочеткова Дарья Владимировна – руководитель комитета РСТ по цифровизации в туристической отрасли, управляющий директор «Островок»;

Мусакин Алексей Александрович – вице-президент РСТ, управляющий партнер и член совета директоров «Кронвелл Групп»;

Кувайцева Анна Евгеньевна, вице-президент РСТ.

После пленарного заседания в рамках основной протокольной части программы делегаты XXI съезда РСТ – руководители и собственники туристических компаний со всей страны - определят основные направления деятельности союза на ближайшие годы, обсудят наиболее острые вопросы и актуальные проблемы туристической отрасли.

На 10 ноября изъявили желание принять участие в съезде делегаты из 67 регионов России.

Для личного участия в съезде необходимо заполнить электронную форму регистрации https://russia.rst.ru. В съезде могут принять участие до двух представителей от каждой компании - члена РСТ.

Генеральный информационный партнер: Информационное агентство ТАСС.

Информационный партнеры: RATA News, Медиахолдинг «Турбизнес", Profi Travel, Travel Russian News, Интурмаркет, международная выставка-форум гостеприимства регионов, Первый туристический, Pro Hotel, Международный туристический форум «Путешествуй»,, !Вести Туризм!, RussPass.

/TOURBUS.RU