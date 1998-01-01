Итоги профессиональной премии «Лидеры делового туризма и индустрии встреч - 2025» подведут в Москве 10 декабря

10 декабря в Москве в 16-й раз будут подведены итоги профессиональной Премии «Лидеры делового туризма и индустрии встреч’2025» (Russian Business Travel & MICE Award)!

415 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма из всех 8-ми федеральных округов в течение полугода вели борьбу за престижную награду.

За претендентов на ведущую российскую профессиональную награду в области делового туризма и MICE было подано свыше 1 миллиона голосов. На финальном этапе к выбору лауреатов и победителей на основе результатов открытого голосования подключился расширенный экспертный совет

В течение трёх месяцев на сайте премии проходило открытое голосование за соискателей – 415 ведущих игроков российского рынка MICE и делового туризма из всех 8-ми федеральных округов вели рекламно-информационную компанию по продвижению собственных достижений с целью набрать наибольшее количество голосов, которые позволяют получить большее количество баллов у профессионалов рынка, вошедших в состав экспертного совета.

Традиционно в лидеры по голосам вышли участники, которые сумели организовать масштабные рекламные кампании и задействовать различные информационные ресурсы для оценки своих достижений.

Оригинальные статуэтки авторского дизайна получат объекты конгрессно-выставочной инфраструктуры, региональные офисы по развитию территорий, конвеншен-бюро, отели и рестораны, деловые центры, спортивные и промышленные объекты, альтернативные площадки для мероприятий, всесезонные курорты, учреждения культуры и музеи, агентства деловых событий и компании-организаторы конференций и инсентив-программ, объекты культуры виноделия.

В 16-ом сезоне организаторы учредили новые номинации. Введение новых номинаций свидетельствует о широком спектре запросов организаторов мероприятий. В наше время особенно популярны оригинальные площадки на промышленных предприятиях, в тематических парках, музейных и культурных кластерах, а также на стадионах

. Кроме того, востребованы высококачественные транспортные услуги и кейтеринг премиум-класса.

Уже традиционно среди номинантов компании из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российским специалистам будет интересно узнать о возможностях объектов и компаний из Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Грузии и Азербайджана.

В течение нескольких сезонов наблюдается активный рост региональных участников во всех номинациях. Это свидетельствует о формировании устойчивых тенденций. В этом сезоне заметно увеличилась активность всесезонных курортов и промышленных предприятий. Они предлагают широкий спектр услуг для корпоративных клиентов.

Рынок становится все более интересным благодаря новым креативным и смелым игрокам. Появляются альтернативные объекты инфраструктуры, и MICE-ландшафт меняется стремительно.

Традиционные механизмы развития индустрии трансформируются. Крупные мероприятия по-прежнему стимулируют развитие территорий.

Организаторы – АНО «Проектный офис индустрии организации мероприятий», Российский Союз выставок и ярмарок (РСВЯ), медиахолдинг «Турбизнес». Партнер в Республике Беларусь – Республиканский Союз Туриндустрии (Беларусь). Партнер в странах ЕАЭС – коммуникационная группа МОЛЕКУЛА. Медиа-партнер – медиагруппа «Комсомольская правда».

Партнерами Премии также являются крупнейшие отраслевые ассоциации и объединения: НКБ, АКМР, РСТ, ОСИГ, ФРОС «Регион ПР», международная туристическая выставка «Интурмаркет».