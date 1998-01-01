«КоммерсантЪ»: Для сим-карт возвращающихся из-за рубежа россиян планируют ввести «период охлаждения»

Речь идет о 24-часовом периоде после возвращения из роуминга, в течение которого не будут работать мобильный интернет и СМС

Как сообщает сегодня газета «КоммерсантЪ», в ближайшее время в России планируется ввести 24-часовой «период охлаждения» (во время которого не будут работать мобильный интернет и СМС) для отечественных сим-карт, если абоненты были в международном роуминге или сама сим-карта была неактивна более 72 часов.

Об этом рассказал изданию источник на телеком-рынке и подтвердили еще три собеседника в отрасли.

Тем не менее, по словам источника, власти утвердили механизм, который должен сократить время «охлаждения»: на телефон будет приходить СМС с ссылкой, по которой абоненту нужно будет перейти и ввести так называемую капчу (тест, который используется для определения, является пользователь человеком или ботом), после чего мобильный интернет и возможность получать и отправлять СМС заработают.

Один из собеседников добавляет, что вопрос наличия технической возможности у всех операторов реализовать этот комплекс мер «остается открытым». В Минцифры , «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Т2 отказались от комментариев.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал, что для иностранных сим-карт в РФ введут «период охлаждения» — срок, во время которого зарубежные карты работать не будут. Такая мера нужна для снижения угроз атак БПЛА. Ранее “Ъ” писал, что даже после «периода охлаждения» иностранных сим-карт в России на них не приходят СМС-сообщения, так как операторы связи еще не до конца адаптировали свои системы.

Из-за этого клиенты зарубежных банков не могут подтверждать трансакции или в принципе получить доступ к мобильному интернету.

Механизм сокращения «периода охлаждения» с 24 часов с помощью введения капчи «технически реализовать можно», соглашается собеседник газеты на IT-рынке. По его словам, такой способ снизит недовольство абонентов, вызванное нововведением. «В обращении по-прежнему находится немало "бесхозных" сим-карт, в том числе оформленных на реальных людей, которые об этом даже не подозревают»,— объясняет директор по продуктам Vigo (средства для мониторинга и управления сетью) Антон Прокопенко. Он предполагает, что такие сим-карты зачастую «"возвращаются" к нам в БПЛА».

Подобная мера может быть направлена на ограничение работы сим-карт, которые используются для беспилотников, или создания симок за рубежом и активации их в России, соглашается коммерческий директор «Кода безопасности» Федор Дбар.

Собеседник на телекоммуникационном рынке не исключает, что на первых порах операторы могут столкнуться с раздражением со стороны абонентов, «особенно на авиаузлах, где остро стоит вопрос времени».

Сейчас часть операторов уже смогли решить или почти решить вопрос с иностранными сим-картами и временем «охлаждения», но с российскими картами все будет проще, уверен он.

Однако первое время не исключены технические неполадки, из-за которых могут не доходить СМС даже с капчой, предупреждает он.

